ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

ГБР разоблачило двух сержантов ТЦК: переправляли "уклонистов" в Румынию

Украина, Четверг 15 января 2026 15:10
UA EN RU
ГБР разоблачило двух сержантов ТЦК: переправляли "уклонистов" в Румынию
Автор: Антон Корж

Государственное бюро расследований совместно с СБУ и ГПСУ разоблачило двух военнослужащих ТЦК в Ивано-Франковской области, которые переправляли "уклонистов" в Румынию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что схема существовала как минимум с сентября 2025 года. Ее организовали двое сержантов одного из районных территориальных центров комплектования в Ивано-Франковской области.

Через посредников сержанты подыскивали мужчин призывного возраста, которые стремились избежать мобилизации и уехать из Украины. Фигуранты успели через свою схему переправить за границу по меньшей мере 10 человек.

За свои "услуги" сержанты брали довольно большие деньги: в одном из эпизодов установлено, что за 8 тысяч долларов они пообещали лично и на служебном автомобиле отвезти 44-летнего "клиента" до границы с Румынией.

В список "услуг" входили беспрепятственный проезд через блокпосты, инструкции по маршруту передвижения и поведения, а также дальнейших действий. По прибытии на границу человек, одетый в термокостюм, должен был в темное время суток самостоятельно преодолеть Прут.

Обоих военных задержали и объявили им о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины - "Организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенная группой лиц из корыстных побуждений".

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога", - добавили в ГБР.

Фото: Государственное бюро расследований

Отметим, до этого в ГБР сообщили, что разоблачили исполняющего обязанности начальника одного из РТЦК Волынской области, который за взятки снимал военнообязанных с розыска.

Еще один эпизод - в Ровно чиновник ТЦК требовал деньги у мужчин, которые имели законные основания для отсрочки от мобилизации. В случае отказа он угрожал создать искусственные препятствия при оформлении документов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР Мобилизация в Украине ТЦК
Новости
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП