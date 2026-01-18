ua en ru
В Одессе арестовали работников ТЦК из-за похищения мужчины и вымогательства

Украина, Воскресенье 18 января 2026 16:49
Фото: в Одессе суд арестовал трех работников ТЦК (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В Одессе суд арестовал трех работников ТЦК и члена общественной организации. По данным следствия, они требовали взятку за "решение вопроса" с мобилизацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевского районного суда Одессы.

Одесский суд избрал меру пресечения для четырех подозреваемых - трех сотрудников ТЦК и СП и представителя общественной организации.

Суд постановил взять их под стражу без права внесения залога.

По версии следствия, во время проведения мобилизационных мероприятий в Киевском районе города подозреваемые незаконно лишили свободы мужчину. Используя физическое принуждение, его силой посадили в автобус и около часа возили по городу.

Параллельно с этим фигуранты требовали у потерпевшего 6 000 долларов. За эти деньги они обещали не доставлять мужчину в районный ТЦК и "решить вопрос" с мобилизацией.

Фото: в Одессе суд арестовал трех работников ТЦК (facebook.com/odkievskiysud)

Напомним, что ГБР вместе с СБУ и Госпогранслужбой разоблачило двух военнослужащих ТЦК на Прикарпатье, которые организовали незаконную переправку мужчин призывного возраста в Румынию.

По данным следствия, схема действовала как минимум с сентября 2025 года. Ее организаторами оказались два сержанта одного из районных территориальных центров комплектования Ивано-Франковской области.

Ранее в ГБР также сообщали о разоблачении исполняющего обязанности начальника одного из РТЦК в Волынской области, который за взятки снимал военнообязанных с розыска.

Кроме того, еще один коррупционный эпизод зафиксировали в Ровно. Там чиновник ТЦК требовал деньги у мужчин, которые имели законные основания для отсрочки от мобилизации. В случае отказа он угрожал искусственно усложнить или заблокировать оформление необходимых документов.

