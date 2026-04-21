В Одесской области работники "скорой" вывозили мужчин в Приднестровье, - СБУ
Работники экстренной медицинской помощи вывозили уклонистов под видом санитаров в непризнанное Приднестровье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
"В Одесской области задержаны трое работников центра экстренной медицинской помощи, которые на "карете скорой" переправляли уклонистов в непризнанное Приднестровье", - отметили в СБУ.
Сообщается, что правоохранители задержали злоумышленников, когда они перевозили в соседнюю страну уклониста, замаскированного под водителя-санитара.
Также в регионе подозрение получил местный фермер, который организовал нелегальный "трафик" призывников за пределы Украины в обход КПП.
Установлено, что к сделке он привлек местного перевозчика, который доставлял мужчин в приграничные населенные пункты, откуда они пешком пересекали границу лесными тропами.
Схемы уклонения от мобилизации
Напомним, недавно СБУ и Национальная полиция ликвидировали четыре схемы по уклонению от мобилизации, которые работали в разных регионах Украины. Среди тех, кто получил подозрение - чиновник министерства обороны.
Кроме того, еще одну схему разоблачили на Закарпатье. Там работник ТЦК помогал призывникам бежать из центра комплектования за 3-4 тысячи долларов. Теперь он может сесть на восемь лет.
А в Одесской области задержали руководство "обновленной МСЭК". Они занимались подделкой медицинских справок.