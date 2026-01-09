ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Взятка даже машиной: ГБР разоблачило чиновника Ровенского ОТЦК

Ровно, Пятница 09 января 2026 14:05
UA EN RU
Взятка даже машиной: ГБР разоблачило чиновника Ровенского ОТЦК Фото: В Ровно чиновник требовал деньги за отсрочку от мобилизации (Государственное бюро расследований)
Автор: РБК-Украина

ГБР объявило подозрение заместителю начальника Ровенского ТЦК и СП, подозреваемого в требовании взяток за отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Схема вымогательства

По данным следствия, чиновник требовал деньги даже у тех мужчин, которые имели законные основания для отсрочки от мобилизации. В случае отказа он угрожал создать искусственные препятствия при оформлении документов.

  • Цена вопроса: от 10 до 12 тысяч долларов США.

  • Услуги: снятие с розыска и беспрепятственное получение отсрочки.

"Плата" транспортным средством

Чтобы скрыть коррупционное происхождение активов, фигурант придумал схему с покупкой авто. По его поручению подчиненные приобрели автомобиль, использовав часть денег, полученных в качестве взятки. Транспортное средство зарегистрировали на подставное лицо, но передали в полное пользование руководителю. После получения авто военнообязанного сразу сняли с розыска.

Суд и наказание

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом).

  • Мера пресечения: содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,27 млн гривен.

  • Санкция статьи: до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее ГБР разоблачило схему хищения почти 3 млрд гривен на закупке некачественных мин для ВСУ. Контракты Минобороны и многомиллиардные авансы получила фирма, которая никогда ранее не занималась производством боеприпасов.

Также ГБР разоблачило экс-чиновника Минобороны на растрате более 1 млрд гривен. Следствие установило, что он закупал продукты для ВСУ по значительно завышенным ценам, подписывая заведомо убыточные для государства договоры.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Взятка
Новости
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка