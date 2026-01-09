Взятка даже машиной: ГБР разоблачило чиновника Ровенского ОТЦК
ГБР объявило подозрение заместителю начальника Ровенского ТЦК и СП, подозреваемого в требовании взяток за отсрочку от мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Схема вымогательства
По данным следствия, чиновник требовал деньги даже у тех мужчин, которые имели законные основания для отсрочки от мобилизации. В случае отказа он угрожал создать искусственные препятствия при оформлении документов.
-
Цена вопроса: от 10 до 12 тысяч долларов США.
-
Услуги: снятие с розыска и беспрепятственное получение отсрочки.
"Плата" транспортным средством
Чтобы скрыть коррупционное происхождение активов, фигурант придумал схему с покупкой авто. По его поручению подчиненные приобрели автомобиль, использовав часть денег, полученных в качестве взятки. Транспортное средство зарегистрировали на подставное лицо, но передали в полное пользование руководителю. После получения авто военнообязанного сразу сняли с розыска.
Суд и наказание
Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом).
-
Мера пресечения: содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,27 млн гривен.
-
Санкция статьи: до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее ГБР разоблачило схему хищения почти 3 млрд гривен на закупке некачественных мин для ВСУ. Контракты Минобороны и многомиллиардные авансы получила фирма, которая никогда ранее не занималась производством боеприпасов.
Также ГБР разоблачило экс-чиновника Минобороны на растрате более 1 млрд гривен. Следствие установило, что он закупал продукты для ВСУ по значительно завышенным ценам, подписывая заведомо убыточные для государства договоры.