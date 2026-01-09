Взятка даже машиной: ГБР разоблачило чиновника Ровенского ОТЦК

ГБР объявило подозрение заместителю начальника Ровенского ТЦК и СП, подозреваемого в требовании взяток за отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Схема вымогательства

По данным следствия, чиновник требовал деньги даже у тех мужчин, которые имели законные основания для отсрочки от мобилизации. В случае отказа он угрожал создать искусственные препятствия при оформлении документов.

Цена вопроса: от 10 до 12 тысяч долларов США.

Услуги: снятие с розыска и беспрепятственное получение отсрочки.

"Плата" транспортным средством

Чтобы скрыть коррупционное происхождение активов, фигурант придумал схему с покупкой авто. По его поручению подчиненные приобрели автомобиль, использовав часть денег, полученных в качестве взятки. Транспортное средство зарегистрировали на подставное лицо, но передали в полное пользование руководителю. После получения авто военнообязанного сразу сняли с розыска.

Суд и наказание

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом).