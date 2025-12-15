ua en ru
Одесская область после ударов по энергетике: в ОГА рассказали, как работают магазины, траспорт и банки

Одесская область, Понедельник 15 декабря 2025 02:21
Одесская область после ударов по энергетике: в ОГА рассказали, как работают магазины, траспорт и банки Фото: работа пункта несокрушимости в Одессе (Telegram Олег Кипер)
Автор: Марина Балабан

В Одесской области продолжаются стабилизационные мероприятия после массированных ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера в Telegram.

По словам главы ОГА, по всей области работают пункты несокрушимости. За сутки их посетило около 19 тысяч человек, из них 13 840 - в Одессе. В пунктах люди могут согреться, зарядить гаджеты и получить помощь.

Продукты и вода есть. Хлеб в магазинах в полном ассортименте, цены без изменений, хлебозаводы работают в штатном режиме. Питьевая бутилированная вода в торговых сетях имеется, повышенного спроса нет.

Также Олег Кипер заверил, что финансовая система стабильна. PowerBanking функционирует. Банковские учреждения в понедельник возобновят работу на генераторах.

Также в области хватает горючего.

"Небольшие очереди связаны с заправкой канистр для генераторов. На АЗС организован подвоз топлива, возможны короткие технические перерывы для обслуживания собственных генераторов", - заверил он.

Работа электротранспорта в Одессе временно остановлена, пассажиров перевозят автобусы.

По словам Олега Кипера, на понедельник, 15 декабря, запланирована работа трех дополнительных социальных маршрутов (10 автобусов) и 12 дополнительных автобусов на регулярных маршрутах города.

Председатель ОГА сообщил, что медицинская помощь оказывается в полном объеме. Развернуты дополнительные пункты медицинской поддержки во всех учреждениях здравоохранения.

"Пациенты, нуждающиеся в жизненно необходимых лекарствах и помощи, обеспечены постоянным медицинским сопровождением. Экстренная медицинская помощь и служба крови области работают в штатном режиме", - говорится в заметке главы ОГА.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация контролируемая. Качество питьевой воды соответствует нормам. Общий уровень инфекционной заболеваемости соответствует средним сезонным показателям и не превышает эпидемических порогов.

Атаки на Одесскую область

Напомним, российские войска в ночь на 14 декабря массированно атаковали Одесскую область.

По данным Воздушных сил, враг направлял ударные беспилотники в сторону Затоки и Черноморского, а также осуществлял сброс управляемых авиабомб в направлении Затоки.

Кроме этого в регионе объявлялась ракетная опасность, движение скоростных целей фиксировалось в направлении Черноморска.

Воздушная тревога в регионе продолжалась более 5 часов.

Также российские войска ночью 13 декабря массированно атаковали гражданские и энергетические объекты в Одесской области. В результате утром 13 декабря в большей части Одессы отсутствовало тепло- и водоснабжение.

