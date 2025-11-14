Octopus пошел в серию. Украина запустила массовое производство перехватчика "Шахедов"

В Украине запустили в серийное производство дрон-перехватчик Octopus, который предназначен для противодействия российским ударным беспилотникам "Шахед". Первые производители уже получили технологию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, три производителя получили необходимые для выпуска дронов Octopus технологии. Еще 11 производителей готовят производственные линии под них.

"Octopus - именно украинская технология перехвата "Шахедов", разработанная Вооруженными силами и подтвержденная в бою. Работает ночью, под глушением и на низких высотах", - напомнил министр.

Шмыгаль добавил, что запуск Octopus в серийное производство позволит как можно быстрее поставить дроны-перехватчики на защиту украинского неба от российских беспилотников.

"Минобороны продолжает реализовывать политику открытого взаимодействия с украинскими производителями, создавая условия для быстрого перехода от инноваций к серийным боевым решениям, которые усиливают оборонную способность Украины", - резюмировал министр.