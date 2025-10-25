Зеленский показал Стармеру дрон-перехватчик OCTOPUS и получил обещание от Британии

Президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне продемонстрировал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS. Лондон в свою очередь пообещал изготовить первую партию этих беспилотников для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства в Telegram.

"Продемонстрировал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS, которые Великобритания будет производить для дальнейшего тестирования в Украине. Договоренность предусматривает производство первой партии", - сообщил Зеленский. Также в рамках встречи стороны обсудили расширение оборонного сотрудничества и усиление санкционного давления на Россию. "Усиление санкционной политики должно подтолкнуть Россию к настоящим переговорам. Недавние пакеты санкций партнеров очень важны", - добавил глава государства. Президент сообщил также, что перед встречей "коалиции решительных" скоординировал со Стармером ключевые позиции: гарантии безопасности для Украины;

усиление противовоздушной обороны;

расширение возможностей дальнобойных ударов;

повышение энергетической устойчивости.