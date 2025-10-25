ua en ru
Зеленский показал Стармеру дрон-перехватчик OCTOPUS и получил обещание от Британии

Лондон, Суббота 25 октября 2025 00:15
UA EN RU
Зеленский показал Стармеру дрон-перехватчик OCTOPUS и получил обещание от Британии Фото: президент Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне продемонстрировал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS. Лондон в свою очередь пообещал изготовить первую партию этих беспилотников для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства в Telegram.

"Продемонстрировал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS, которые Великобритания будет производить для дальнейшего тестирования в Украине. Договоренность предусматривает производство первой партии", - сообщил Зеленский.

Также в рамках встречи стороны обсудили расширение оборонного сотрудничества и усиление санкционного давления на Россию.

"Усиление санкционной политики должно подтолкнуть Россию к настоящим переговорам. Недавние пакеты санкций партнеров очень важны", - добавил глава государства.

Президент сообщил также, что перед встречей "коалиции решительных" скоординировал со Стармером ключевые позиции:

  • гарантии безопасности для Украины;
  • усиление противовоздушной обороны;
  • расширение возможностей дальнобойных ударов;
  • повышение энергетической устойчивости.

Встреча "коалиции решительных" в Лондоне

Напомним, 24 октября в Лондоне прошла встреча "коалиции решительных", участником которой стал, в частности, генсек НАТО Марк Рютте.

Ключевыми позициями заседания было усиление обороноспособности Украины перед началом зимы, защита энергетики и увеличение давления на РФ.

Отметим, что на "коалиции решительных" определили новый план для Украины из 5 пунктов.

