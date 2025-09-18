ua en ru
"Не вопрос". Украина обеспечит 1000 дронов-перехватчиков в сутки, - Шмыгаль

Четверг 18 сентября 2025 15:09
"Не вопрос". Украина обеспечит 1000 дронов-перехватчиков в сутки, - Шмыгаль Фото: глава Миноброны Денис Шмыгаль (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Маловичко Юлия

Министр обороны Денис Шмыгаль пообещал достичь уровня в 1000 дронов-перехватчиков в сутки в ближайшее время. По его словам, это ответ на ночные атаки врага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы поставили себе цель 1000 дронов. Это не просто цель, это необходимость, чтобы эффективно сбивать все российские дроны. Мы понимаем, что 800 дронов за ночь - это тот уровень, который РФ уже продемонстрировала на практике. Соответственно, нам надо иметь не менее 1000 дронов-перехватчиков", - заявил глава Минобороны на пресс-конференции с польским коллегой Владиславом Касиняк-Камышем в Киеве.

По его словам, этот уровень будет достигнут в ближайшее время. Цель этого проекта - перехват всех дронов врага в Украине.

При этом министр отметил, что для Украины - "не вопрос выпускать 1000 дронов".

"Мы можем достичь этого уровня очень быстро. Прямо уже. Вопрос в количестве наземных комплексов управления, в количестве радаров, количества соответствующих элементов, которые в частности используют искусственный интеллект для наведения", - подчеркнул Шмыгаль.

Он утверждает, что есть целая экосистема перехвата дронов, и она состоит не только из дронов-перехватчиков.

"Это лишь вершина айсберга большой координированной системы, которая должна работать, которая включает РЭБ-системы, радары и т. д. Большой комплекс, и его имплементация отнимает немного времени. Но мы уверенно, согласно графику движемся к цели, которая поставлена", - заверил глава Минобороны.

Польский министр обороны с делегацией в Киеве

Сегодня утром глава сил обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш приехал в Киев вместе с делегацией Минобороны и Вооруженных сил страны.

В рамках встречи с украинской стороной был достигнут ряд договоренностей, в частности о совместном создании оперативной группы по беспилотным системам.

Еще сообщалось, что Польша и Украина готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий. Оно предусматривает, в частности, перехват украинского опыта применения дронов на поле боя.

