Умеров о дронах-перехватчиках OCTOPUS: боевое применение будет в Украине
Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что производство дронов-перехватчиков OCTOPUS будет происходить в Великобритании, а боевое применение в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы-Украина".
В частности, он подтвердил, что Британия произведет для Украины тестовую партию дронов-перехватчиков OCTOPUS из 1000 единиц. Но потом производство масштабируют до нужного количества.
"Софтвер наш и хардвер наш. Великобритания вместе с нами работала над этим проектом, и сейчас мы будем производить эти первые партии на базе их государственных центров. И после изготовления и тестирования будет боевое применение уже в Украине", - сказал секретарь СНБО.
Также Умеров добавил, что это первый украинский боевой дрон, который будет серийно производиться в стране НАТО.
Дроны OCTOPUS
Напомним, в сентябре правительство Великобритании анонсировало, что страна подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования.
Там отметили, что соглашение предусматривает обмен технологиями, что создаст рабочие места в Британии и усилит национальную безопасность обеих стран.
Как сообщили в британском правительстве, первым проектом станет новый дроны-перехватчик под названием OCTOPUS. Массовое производство начнется непосредственно в Великобритании, где планируют выпускать тысячи дронов в месяц для передачи Украине.
Непосредственно вчера, 24 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и показал ему дрон OCTOPUS. Глава государства проинформировал, что есть договоренность о производстве первой партии.