Умеров о дронах-перехватчиках OCTOPUS: боевое применение будет в Украине

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что производство дронов-перехватчиков OCTOPUS будет происходить в Великобритании, а боевое применение в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы-Украина".

В частности, он подтвердил, что Британия произведет для Украины тестовую партию дронов-перехватчиков OCTOPUS из 1000 единиц. Но потом производство масштабируют до нужного количества.

"Софтвер наш и хардвер наш. Великобритания вместе с нами работала над этим проектом, и сейчас мы будем производить эти первые партии на базе их государственных центров. И после изготовления и тестирования будет боевое применение уже в Украине", - сказал секретарь СНБО.

Также Умеров добавил, что это первый украинский боевой дрон, который будет серийно производиться в стране НАТО.