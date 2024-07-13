Ожидания Украины относительно F-16 и новая структура НАТО: новости за 12 июля

Украина ожидает получить шесть самолетов F-16 уже этим летом, а к концу года их количество может увеличиться до 20. Тем временем НАТО запустило структуру для координации предоставления помощи Украине.

Война России против Украины: последние новости

Украина рассчитывает получить шесть F-16 этим летом и до 20 до конца года, - Bloomberg

Как отметил один из собеседников Bloomberg, Украина, вероятно, сможет разместить эскадрилью F-16 - от 15 до 24 самолетов. По словам другого источника, Киев ожидает получить шесть F-16 этим летом и до 20 до конца года.

В то же время у стран-партнеров возникали сомнения в целесообразности отправки самолетов в Украину и того, не является ли это сейчас очень дорогим проявлением поддержки страны.

"Люди не должны ждать "чудес" от F-16 против России", - сказал старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джим Таунсенд.

Он считает, что аэродромы, на которых будут базироваться эти самолеты, будут "хорошими, сочными целями, и россияне уже нанесли удары по некоторым из них, просто в знак приветствия этих F-16".

НАТО запустила структуру для координации помощи Украине

НАТО создало структуру по оказанию помощи Украине в области безопасности - NSATU. Структура будет заниматься координацией предоставления военной техники и тренировок для Украины от стран-членов и партнеров Североатлантического союза.

"Целью этой структуры является предоставление Украине помощи в сфере безопасности на долговременной основе, обеспечение усиленной, предполагаемой и согласованной поддержки", - пояснили в Альянсе.

NSATU будет действовать на территории стран-членов Альянса и будет поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН.

Зарплаты в прифронтовых районах будут начисляться по-новому

Кабинет министров Украины усовершенствовал механизм начисления зарплат на прифронтовых территориях.

Это касается механизма повышения зарплат работникам, работающим в условиях интенсивных обстрелов на территории активных боевых действий.

Речь идет и о государственных служащих, и о работниках государственных учреждений.

Ранее список работников соглашался с соответствующей областной военной администрацией. Теперь, чтобы этот процесс проходил более оперативно, такой перечень будут согласовывать районные военные администрации.

МАГАТЭ назвало Россию виновной в ударе по "Охматдету"

Совет управляющих МАГАТЭ осудил военный удар, нанесенный 8 июля по детской больнице "Охматдет" в Киеве, возложив ответственность на Россию. МАГАТЭ одобрило соответствующую резолюцию на экстренном закрытом заседании, которое состоялось сегодня по просьбе Украины.

В частности, в документе сказано, что Рада решительнее всего осуждает срыв технической помощи МАГАТЭ Украине, вызванный недавним военным ударом российской федерации по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

Совет также поддержал продолжение усилий МАГАТЭ по техническому сотрудничеству с Украиной, включая предоставление дальнейшей помощи "Охматдету" и другим подобным учреждениям, чтобы обеспечить непрерывность предоставления медицинских услуг и усилить меры радиационной безопасности и защиты.

Кроме того, призвала страны-участницы к политической и финансовой поддержке Украины, в частности, путем предоставления необходимого оборудования, связанного с ядерной безопасностью и защитой.

Кабмин выделил почти 2 млрд гривен на восстановление теплоснабжения Харькова

"Выделяем еще 1,9 млрд гривен на восстановление теплоснабжения города Харькова. Это средства в пределах гранта от Всемирного банка", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что на эти средства будет закуплено необходимое оборудование и проведены работы, чтобы жители города зимой имели тепло в собственных домах.

"Также идет работа над усилением защиты энергетических объектов и возобновлением работы ТЭЦ", - подчеркнул Шмыгаль.

Украинцам рассказали, когда ждать улучшения ситуации в энергетике

Уже на следующей неделе ситуация в энергосистеме Украины должна улучшиться. Ведь из ремонта выйдет сразу несколько генерирующих мощностей.

"Улучшение, я надеюсь, мы ощутим уже в конце следующей недели. Ряд генерирующих мощностей должен выйти из ремонта. Поэтому на следующую неделю, начало или конец, планируются значительные улучшения в плане дополнительных генерирующих мощностей", - сказал и.о. генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артём Мартынюк.

Украина получила от Люксембурга и Дании сетевое оборудование на 2 млн евро

Люксембург и Дания передали Украине сетевое оборудование на 2 млн евро. Пожертвование было сделано в рамках IT-коалиции.

Это поможет улучшить работу центров обработки данных и киберзащиты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

"Специалисты по киберзащите Минобороны и ВСУ защищают информационно-коммуникационные системы и сети от кибератак. Новая партия оборудования позволит улучшить защиту наших сетей и будет способствовать внедрению ряда информационных систем - это один из наших приоритетов", - заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций Екатерина Черного.

Нидерланды призвали Запад увеличить производство оружия и боеприпасов для поддержки Украины

"Если мы хотим, чтобы Украина выиграла войну и чтобы она вернула себе преимущество, нам придется поставлять больше", - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

По его словам, 32 союзника по НАТО продемонстрировали большую готовность вкладывать больше средств в совместную оборону.

Министр отмечает, что европейские запасы оружия заканчиваются.

"Поэтому нам придется найти очень творческие пути, чтобы продолжать поддерживать Украину", сказал он.

Одним из способов, по его словам, является производство большего количества оружия в Европе.

Костин призвал МУС привлечь Россию к ответственности за ракетный удар по "Охматдету"

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал Международный уголовный суд привлечь Россию к ответственности за ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

"Ради международного правосудия такие дела, как умышленное нападение на самую большую детскую больницу в Киеве, следует передать в МКС", - заявил он.

Костин, который находится в Гааге, заявил, что если МУС возьмет на себя обвинение по факту удара по больнице, это поможет установить схему нападений, свидетельствующую о совершении Россией преступлений против человечности в Украине.

Прокуратура МУС заявила, что одна из ее групп посетила место удара по "Охматдету". Хотя МУС публично не комментирует, какие обвинения он расследует, он предупредил, что любой, кого сочтут ответственным за нападение на гражданские объекты, может быть привлечен к ответственности.