Украина получила от Люксембурга и Дании сетевое оборудование на 2 млн евро

Люксембург и Дания передали Украине сетевое оборудование на 2 млн евро. Пожертвование было сделано в рамках IT-коалиции.

В рамках IT-коалиции Украине предоставлено сетевое оборудование и лицензии на сумму более 2 миллионов евро. Эта помощь поможет улучшить работу центров обработки данных и киберзащиты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

"Специалисты по киберзащите Минобороны и ВСУ защищают информационно-коммуникационные системы и сети от кибератак. Новая партия оборудования позволит улучшить защиту наших сетей и будет способствовать внедрению ряда информационных систем - это один из наших приоритетов", - заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций Екатерина Черногоренко.

При этом она добавила, что Минобороны продолжает работать для технологического преимущества над российскими захватчиками.