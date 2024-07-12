ВСУ продвинулись на Харьковском направлении, а враг давит в Донецкой области: карты ISW

Украинские защитники на Харьковском направлении в ходе контратакующих действий продвинулись в районе Глубокого. Вместе с тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов к югу от Северска, к северо-западу от Авдеевки и к западу от Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на новый отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Силы обороны Украины недавно продвинулись в Харьковской области 11 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 11 июля, показывают, что ВСУ незначительно продвинулись к востоку в северной окраине Глубокого.

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы продолжают обход Глубокого для контратаки севернее населенного пункта.

Некоторые российские блогеры рассказывали, что войска РФ пересекли реку Волчья в центральной части Волчанска, но известный связанный с Кремлем "военкор" утверждал, что такие сообщения - ложь.

Вместе с тем эксперты ISW наблюдали недавние геолокационные кадры, показывающие, что российская пехота пересекла реку Волчья, говорится в отчете.

Бои продолжались 11 июля под Глубоким и в пределах Волчанска.

Сообщается, что на кадрах, опубликованных 10 июля, видно, как операторы беспилотников российского "Африканского корпуса" действуют на Харьковском направлении после того, как 9 июля Минобороны РФ подтвердило переброску некоторых подразделений "Африканского корпуса" в этот район.

Операция №2 - Луганская область

11 июля российские оккупанты продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ наступают около Синьковки, Петропавловки, Песчаного и Берестового, у Макеевки и возле Тернов 10 и 11 июля.

Другой российский блогер опроверг недавние заявления о захвате российскими войсками восточной Стельмаховки (к северо-западу от Сватово) и заявил, что войска РФ ведут боевую разведку вблизи населенного пункта.

Российские захватчики также продолжали штурм около Невского (к северо-западу от Кременной).

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что оккупанты нанесли планирующие бомбовые удары по Боровой (к западу от Сватово).

Операция №3 - Донецкая область

Войска РФ недавно продвинулись к югу от Северска. Геолокационные кадры, опубликованные 11 июля, показывают, что оккупанты продвинулись вдоль бурелома к северо-востоку от Раздолевки.

11 июля российские захватчики вели наступательные операции в районе Раздолевки и Верхнекаменского.

11 июля войска РФ продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не последовало.

Российские "военкоры" утверждали, что части российской 200-й отдельной мотострелковой бригады якобы продвинулись из Калиновки на участок Северо-Донецко-Донбасского канала к северо-западу от микрорайона "Канал".

Украинская бригада, которая действовала в этом районе, заявила, что канал действует как барьер и позволяет ВСУ проводить оборонные операции с более выгодных позиций.

Российские оккупанты продолжали 11 июля наступление в районе Часового Яра и к востоку от этого города возле Ивановского.

Войска РФ 11 июля продолжили наступление в районе Торецка, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись в южной части Южного, в центре Нью-Йорка и восточнее Александрополя.

Спикер группировки войск ВСУ "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что подразделения российского 109-го мотострелкового полка пытаются прорвать украинскую оборону в районе Нью-Йорка, а элементы 27-й мотострелковой дивизии в составе 506-го и 589-го мотострелков районе Торецка.

Волошин рассказал, что в районе Торецка действуют силы пяти российских подразделений, но не назвал 2 других.

Российские захватчики недавно продвинулись к северо-западу от Авдеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 июля, показывают, что войска РФ захватили Восход (к северо-западу от Авдеевки), а в Минобороны РФ утверждали, что российские подразделения оккупировали поселок 11 июля.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ захватили Восход еще 4 июля, а российский блогер рассказывал 11 июля, что путинские войска продвинулись к югу от населенного пункта.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 июля, показывают, что войска РФ недавно продвинулись на запад в полях к востоку от Новоселовки Первой.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись к восточной окраине Новоселовки Первой 11 июля, а другой российский блогер рассказывал, что путинские войска пересекли реку и вошли в Новоселовку Первую.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы захватили Евгеньевку и продвинулись дальше к западу от населенного пункта, продвинулись к югу от Сокола и к западу от Уманского.

Однако в ISW не нашли подтверждения этих российских заявлений.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районах Новоалександровки, Лозоватского, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Прогресса, Новоселовки Первой, возле Уманского, Яснобродовки и Карловки 11 июля.

Российские захватчики недавно продвинулись западнее Донецка и продолжили наступательные операции западнее и юго-западнее Донецка 11 июля.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 июля, показывают, что оккупанты продвинулись на север к улицам Медицинской и Белинского на северо-востоке Красногоровки.

Войска РФ продолжали наступательные действия в районе Красногоровки и Георгиевки, Константиновки, Парасковеевки и Водяного.

Позиционные бои продолжались 11 июля в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей к югу от Великой Новоселки в районе Урожайного.

"Южная ось"

Российские оккупанты продолжали атаки вблизи Гуляйполя и Работино и северо-западнее Вербового в западной части Запорожской области 10 и 11 июля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись вблизи Малой Токмачки.

Российский блогер утверждал, что путинские войска якобы контролируют большинство островов в дельте реки Днепр, и они продолжали наземные атаки в этом районе 11 июля.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 11 июля сообщалось, что в течение суток на фронте произошло 103 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что на Покровском направлении сохраняется наибольшая активность врага, и здесь противник потерял за день более 200 солдат личного состава погибшими и ранеными.