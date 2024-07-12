Беларусь может готовить провокации на границе с Украиной. В ЦНС назвали причину

Белорусские силовые ведомства, чтобы показать Китаю свою "силу", могут готовить провокации под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Центр национального сопротивления "

"Они планируют прибегнуть к провокациям, которые сами же успешно предотвратят с целью показать китайским коллегам свои возможности. С 8 по 19 июля на территории Республики Беларусь проходят первые совместные учения Сил специальных операций ВС РБ и военнослужащих Народно-освободительной армии КНР", - пишет "Сопротивление".

Учения имеют статус "антитеррористических". В планах белорусских силовиков "пресечь провокации" вдоль границы с Украиной, после чего обвинить во всем Киев.

Роль Беларуси в войне

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Беларусь оказывает поддержку стране-агрессору. В частности, Беларусь организовала совместные с Россией "учения", продолжающиеся с 29 апреля 2022 года. Поэтому украинские пограничники усиливали охрану границы.

Также весной Александр Лукашенко заявил, что Беларусь "не хочет воевать", но готовится к этому. По его словам, критика со стороны "недружественных стран" свидетельствует о том, что Минск "действует правильно".