Оккупанты минируют гавань возле порта в Новороссийске (видео)
Российские корабли минируют гавань возле порта в Новороссийске (Краснодарский край). Вероятно, оккупанты боятся новых ударов украинских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Агент "АТЕШ" обнаружил четыре больших десантных корабля на траверсе горы Колдун у мыса Мысхако. Агент отметил, что корабли проводят минирование входа в гавань малыми минами якорного типа", - говорится в сообщении.
Корабли РФ минируют гавань возле порта в Новороссийске (t.me/atesh_ua)
Как отмечают партизаны, из-за страха полного уничтожения Черноморского флота украинскими морскими дронами россияне уже добрались и до укрепления Новороссийского морского порта.
"Конечно, маловероятно, что это им поможет", - констатируют в "АТЕШ".
Порт в Новороссийске - важный военный хаб РФ
22 сентября 2023 года украинские Силы обороны нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.
После этого российские корабли стали реже покидать акваторию временно оккупированного Крыма. Позже стало известно, что РФ перебросила 14 кораблей в Новороссийск.
Но 17 мая 2024 года СБУ и ГУР с помощью дронов атаковавали объекты РФ в Севастополе, Туапсе, Новороссийске. В частности, под удар попал и морской порт. Вскоре партизаны выяснили, что российские оккупанты укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске после удара.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.