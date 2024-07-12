Оккупанты минируют гавань возле порта в Новороссийске (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" обнаружил четыре больших десантных корабля на траверсе горы Колдун у мыса Мысхако. Агент отметил, что корабли проводят минирование входа в гавань малыми минами якорного типа", - говорится в сообщении.

Корабли РФ минируют гавань возле порта в Новороссийске (t.me/atesh_ua)

Как отмечают партизаны, из-за страха полного уничтожения Черноморского флота украинскими морскими дронами россияне уже добрались и до укрепления Новороссийского морского порта.

"Конечно, маловероятно, что это им поможет", - констатируют в "АТЕШ".