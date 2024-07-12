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Оккупанты минируют гавань возле порта в Новороссийске (видео)

Россия, Пятница 12 июля 2024 12:50
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Оккупанты минируют гавань возле порта в Новороссийске (видео) Фото: оккупанты минируют гавань возле порта в Новороссийске (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские корабли минируют гавань возле порта в Новороссийске (Краснодарский край). Вероятно, оккупанты боятся новых ударов украинских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" обнаружил четыре больших десантных корабля на траверсе горы Колдун у мыса Мысхако. Агент отметил, что корабли проводят минирование входа в гавань малыми минами якорного типа", - говорится в сообщении.

Оккупанты минируют гавань возле порта в Новороссийске (видео)

Корабли РФ минируют гавань возле порта в Новороссийске (t.me/atesh_ua)

Как отмечают партизаны, из-за страха полного уничтожения Черноморского флота украинскими морскими дронами россияне уже добрались и до укрепления Новороссийского морского порта.

"Конечно, маловероятно, что это им поможет", - констатируют в "АТЕШ".

Порт в Новороссийске - важный военный хаб РФ

22 сентября 2023 года украинские Силы обороны нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.

После этого российские корабли стали реже покидать акваторию временно оккупированного Крыма. Позже стало известно, что РФ перебросила 14 кораблей в Новороссийск.

Но 17 мая 2024 года СБУ и ГУР с помощью дронов атаковавали объекты РФ в Севастополе, Туапсе, Новороссийске. В частности, под удар попал и морской порт. Вскоре партизаны выяснили, что российские оккупанты укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске после удара.

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