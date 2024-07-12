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Украина рассчитывает получить шесть F-16 этим летом и до 20 до конца года, - Bloomberg

Пятница 12 июля 2024 20:54
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Украина рассчитывает получить шесть F-16 этим летом и до 20 до конца года, - Bloomberg Иллюстративное фото: Украина планирует получить 20 F-16 до конца года (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украина планирует получить шесть самолетов F-16 уже этим летом. А к концу года их количество может увеличиться до 20-ти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отметил один из собеседников издания, Украина, вероятно, сможет разместить эскадрилью F-16 - от 15 до 24 самолетов. По словам другого источника, Киев ожидает получить шесть F-16 этим летом и до 20 до конца года.

В то же время у стран-партнеров возникали сомнения по поводу целесообразности отправки самолетов в Украину и того, не является ли это сейчас очень дорогим проявлением поддержки страны.

"Люди не должны ждать "чудес" от F-16 против России", - сказал старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джим Таунсенд.

Он считает, что аэродромы, на которых будут базироваться эти самолеты, будут "хорошими, сочными целями, и россияне уже нанесли удары по некоторым из них, просто в знак приветствия этих F-16".

F-16 для Украины

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно минимум 128 истребителей F-16, чтобы создать эффективную конкуренцию России в небе.

При этом во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что F-16 уже на пути в Украину. При этом ранее сообщалось, что Дания намерена передать Украине 19 истребителей.

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