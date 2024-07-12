Ночная атака на Украину. Беларусь поднимала авиацию из-за "заблудившегося" "Шахеда", - Гаюн

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

Во время атаки один из беспилотников не менее 1 часа находился в воздушном пространстве Беларуси. БпЛА зашел из Черниговской области в районе поселка Лоев и взял курс на северо-запад (около 19:30).

Важно и то, что на момент поступления первой информации о заходе БПЛА в Беларуси уже более часа в воздухе находился вертолет Ми-24 ВВС РБ, который вылетел в Гомельский район с аэродрома Мачулище (около 19:00). Перед этим также в воздух были подняты истребители из Барановичей (около 18:30).

Фото: Беларусь поднимала авиацию из-за "заблудившегося" "Шахеда" (Getty Images)

Вполне вероятно, что противовоздушная оборона (ПВО) зафиксировала залет "Шахеда" задолго до того, как информация об этом начала распространяться в Telegram-каналах.

"Не исключено, что войска Беларуси были в курсе предстоящих маневров и контролировали воздушное пространство над территорией Беларуси на случай непланового поведения одного из шахедов", - добавляет Telegram-канал.

Обстрелы Украины 11-12 июля

Вчера, 11 июля, вечером враг атаковал Украину 5 крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101. В частности враг запустил 19 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 и БпЛА неустановленного типа. Основным направлением удара был Староконстантинов.

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 11 БпЛА в Николаевской, Киевской, Винницкой и ряде других областей.