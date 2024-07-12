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Партизаны провели диверсию возле Олешек: уничтожили склады оружия россиян и не только

Олешки, Херсонская область, Пятница 12 июля 2024 16:37
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Партизаны провели диверсию возле Олешек: уничтожили склады оружия россиян и не только Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Агент "АТЕШ" провел диверсию возле временно оккупированных Олешек Херсонской области. В результате были уничтожены три блиндажа, окопы, траншеи, а также склады оружия и продуктов питания россиян. Около девяти оккупантов пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

"Наш агент поджег сухую траву в нескольких местах у позиций одного из подразделений 70 МСД, что спровоцировало масштабный пожар", - сообщили в "АТЕШ".

В результате пожара были уничтожены три блиндажа, разрушены окопы и траншеи подразделения.

Также были уничтожены склады оружия и продуктов питания россиян, включая их запасы. До двадцати человек из личного состава получили ожоги высокой степени тяжести.

Партизаны провели диверсию возле Олешек: уничтожили склады оружия россиян и не только

"Мы продолжаем сопротивляться по всей линии фронта, нанося значительный ущерб оккупантам", - подчеркнули партизаны.

Деятельность партизан

Напомним, на днях партизаны "АТЕШ" провели разведку в Донецкой области и разоблачили места базирования командных пунктов РФ.

Также агенты "АТЕШ" разведали аэродром с вражескими дронами недалеко от Севастополя и отследили базу российских войск во временно оккупированном Луганске.

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Херсонская область Олешки
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