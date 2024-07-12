Нидерланды призвали Запад увеличить производство оружия и боеприпасов для поддержки Украины

Производство оружия и боеприпасов должно быть значительно увеличено, чтобы продолжать поддерживать Украину. НАТО сейчас много делает для Украины, но этого недостаточно.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

"Если мы хотим, чтобы Украина выиграла войну и чтобы она вернула себе преимущество, нам придется поставлять больше", - заявил он.

По словам Брекельманса, 32 союзника по НАТО продемонстрировали большую готовность вкладывать больше средств в совместную оборону.

Министр отмечает, что европейские запасы оружия на исходе.

"Поэтому нам придется найти очень творческие пути, чтобы продолжать поддерживать Украину", - сказал он.

Одним из способов, по его словам, является производство большего количества оружия в Европе.