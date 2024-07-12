Нидерланды призвали Запад увеличить производство оружия и боеприпасов для поддержки Украины
Производство оружия и боеприпасов должно быть значительно увеличено, чтобы продолжать поддерживать Украину. НАТО сейчас много делает для Украины, но этого недостаточно.
Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
"Если мы хотим, чтобы Украина выиграла войну и чтобы она вернула себе преимущество, нам придется поставлять больше", - заявил он.
По словам Брекельманса, 32 союзника по НАТО продемонстрировали большую готовность вкладывать больше средств в совместную оборону.
Министр отмечает, что европейские запасы оружия на исходе.
"Поэтому нам придется найти очень творческие пути, чтобы продолжать поддерживать Украину", - сказал он.
Одним из способов, по его словам, является производство большего количества оружия в Европе.
Снаряды для Украины
Несколько месяцев назад Чехия, при поддержке многих западных стран, начала инициативу по закупке снарядов для Украины. 25 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о доставке в Украину первой партии боеприпасов в рамках этой инициативы.
По данным источника РБК-Украина в Генштабе ВСУ, благодаря этой помощи разница в количестве боеприпасов между Украиной и Россией сократилась более чем вдвое.
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