Обов'язково з'явиться Музей Революції Гідності, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленські принесли свічки на Алею Небесної сотні

Музей Революції Гідності обов'язково з'явиться. Про це заявив президент Володимир Зеленський сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, Зеленський та його дружина Олена Зеленська поставили свічки перед хрестом, поставленим у центрі Києва в пам'ять про загиблих під час подій на Майдані на початку 2014 року.

"У місці, де ми зараз знаходимось, обов'язково з'явиться Музей Революції Гідності. І це дуже важливо. Проте, будемо відверті, для вшанування пам'яті кожного загиблого, музею недостатньо", - сказав він.

Президент наголосив на необхідності результатів розслідування справ Майдану.

Участь Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у заходах до Дня Гідності та Свободи. Участь Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у заходах до Дня Гідності та Свободи. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 20 листопада 2019 р.

Нагадаємо, у Києві до Дня Гідності та Свободи заплановані дві акції на Майдані Незалежності. Одна відбудеться 21 листопада. 22 листопада анонсована акція на Майдані Незалежності з подальшою ходою до Офісу президента.

РБК-Україна писало, що у Державному бюро розслідувань створено підрозділ для розслідування справ Майдану.

Раніше повідомлялося, що в ГПУ створили Департамент процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, скоєні на Майдані в 2013-2014 роках.

Нагадаємо, Шевченківський суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу обвинуваченому в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані під час Революції Гідності екс-голові Служби безпеки України у Києві та області Олександру Щеголєву.