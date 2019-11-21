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Обязательно появится Музей Революции Достоинства, - Зеленский

Новости » Политика     21.11.2019 - 09:20
Обязательно появится Музей Революции Достоинства, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленские принесли свечи на Аллею Небесной сотни

Музей Революции Достоинства обязательно появится. Об этом заявил президент Владимир Зеленский сегодня на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, Зеленский и его жена Елена Зеленская поставили свечи перед крестом, поставленным в центре Киева в память о погибших во время событий на Майдане в начале 2014 года.

"В месте, где мы сейчас находимся, обязательно появится Музей Революции Достоинства. И это очень важно. Однако, будем откровенны, для памяти каждого погибшего, музея недостаточно", - сказал он.

Президент отметил необходимость результатов расследования дел Майдана.

Участие Президента Украины Владимира Зеленского и Елены Зеленской в мероприятиях ко Дню Достоинства и Свободы.

Участие Президента Украины Владимира Зеленского и Елены Зеленской в мероприятиях ко Дню Достоинства и Свободы.

Опубликовано Офис Президента Украины Среда, 20 ноября 2019 г.

Напомним, в Киеве ко Дню Достоинства и Свободы запланированы две акции на Майдане Независимости. Одна состоится 21 ноября. 22 ноября анонсирована акция на Майдане Независимости с последующим шествием к Офису президента.

РБК-Украина писало, что в Государственном бюро расследований создано подразделение для расследования дел Майдана.

Ранее сообщалось, что в ГПУ создали Департамент процессуального руководства в уголовных производств о преступления, совершенные на Майдане в 2013-2014 годах.

Напомним, Шевченковский суд Киева смягчил меру пресечения обвиняемому в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане во время Революции Достоинства экс-главе Службы безопасности Украины в Киеве и области Александру Щеголеву.

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