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У Києві заплановані дві акції до Дня Гідності та Свободи

Новини » Суспільство     19.11.2019 - 14:43
У Києві заплановані дві акції до Дня Гідності та Свободи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обидві акції відбудуться на Майдані Незалежності

У Києві до Дня Гідності та Свободи заплановані дві акції на Майдані Незалежності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Зазначається, що до органів місцевого самоврядування надійшло дві заявки про проведення мирних акцій на Майдані Незалежності. Одна відбудеться 21 листопада. 22 листопада анонсована акція на Майдані Незалежності з подальшою ходою до Офісу президента.

Крім того, акції заплановані в інших містах України. За словами голови Нацполіції Ігоря Клименко, поліція постійно проводить моніторинг оперативної обстановки у зв’язку із запланованими масовими акціями:

"Також окремо підкреслюю, що буде відбуватися обмін інформацію та координація між головними управліннями в областях і всіма службами. Головне завдання - недопущення можливих провокацій під час масових заходів", - сказав він.

РБК-Україна писало, що уу Державному бюро розслідувань створено підрозділ для розслідування справ Майдану.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці на акції протесту біля обленерго сталася сутичка з поліцією

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