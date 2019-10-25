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Суд відпустив звинуваченого в штурмі Євромайдану

Новини » Політика    25.10.2019 - 15:20
Суд відпустив звинуваченого в штурмі Євромайдану
Фото: Олександр Щеголєв (УНІАН)

Засідання закрили, а одразу після закритої частини судді оголосили про зміну запобіжного заходу Щеголєву

Шевченківський суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу обвинуваченому в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані під час Революції Гідності екс-голові Служби безпеки України у Києві та області Олександру Щеголєву. Про це повідомляє Адвокатська дорадча група.

Як зазначається, прокурори клопотали про продовження цілодобового домашнього арешту для Щеголєва. Його адвокати заявили, що Щеголєв хворіє і йому потрібна операція.

Вони попросили суд перейти в закритий режим, щоб досліджувати довідки про діагноз Щеголєва, посилаючись на медичну таємницю. Засідання закрили, а відразу після закритої частини судді оголосили про зміну запобіжного заходу Щеголєва - особисте зобов'язання.

Суд відпустив звинуваченого в штурмі ЄвромайдануФото: рішення суду (facebook.com/HeavenlyHundredLawyers)

Зазначимо, Щеголєв був взятий під варту 20 серпня 2015 року. Йому інкримінують діяльність в складі організованої групи, яка діяла з метою розгону активістів Майдану. В обвинувальному акті зазначається, що він керував операцією по розгону 18-19 лютого у 2014 р. в Києві. Там також сказано, що завдяки вказівкам Щеголєва тодішні правоохоронці брали штурмом Будинок профспілок у Києві. Нещодавно в суді було ухвалено рішення про продовження арешту Щеголєва до 4 листопада 2018. Зараз він перебуває у СІЗО.

Нагадаємо, Олександр Щеголєв відмовився свідчити у справі про держзраду Віктора Януковича.

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