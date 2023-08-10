Обстрел Запорожья и взрыв на заводе под Москвой: новости за 9 августа

Российские оккупанты ударили ракетой по Запорожью, в результате чего двое мирных жителей погибли. Тем временем на заводе под Москвой прогремел мощный взрыв.
Более детально о том, что произошло в среду, 9 августа, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
Россияне обстреляли Запорожье: есть жертвы
Российские военные снова обстреляли территории Запорожья. В результате атаки в городе погибли два человека.
По предварительным данным, для обстрела оккупанты использовали баллистическую ракету "Искандер".
Под Москвой прогремел мощный взрыв на заводе
На Загорском оптико-механическом заводе в Московской области РФ прогремел мощный взрыв. Вблизи места инцидента поднимался столб дыма.
В результате взрыва пострадали 60 человек. Еще восемь считаются пропавшими без вести.
Нардепу Дубинскому объявили подозрение, - источники
По материалам Государственного бюро расследований сообщено о подозрении народному депутату Александру Дубинскому, сообщили источники РБК-Украина в правоохранительных органах.
Как на своей странице в Facebook рассказал Дубинский, ему объявили подозрение в служебном подлоге.
Самый узкий круг людей. Зеленский провел Ставку в специальном формате
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки. Оно отличалось от других специальным форматом, в котором принимал участие самый узкий круг должностных лиц.
По словам главы государства, был проведен глубокий анализ текущей ситуации, обсуждено планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, и проанализированы действия врага.
Германия передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot
Германия отчиталась о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.
Также наша страна получила еще ряд нового вооружения.
Нардепа Гунько арестовали с возможностью выхода под залог
Народного депутата Украины от "Слуги народа" Анатолия Гунько отправили в СИЗО по делу о взятке.
Также народному депутату определили залог в размере 30 млн гривен.
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