Обстрел Запорожья и взрыв на заводе под Москвой: новости за 9 августа

Война России против Украины: последние новости

Россияне обстреляли Запорожье: есть жертвы

Российские военные снова обстреляли территории Запорожья. В результате атаки в городе погибли два человека.

По предварительным данным, для обстрела оккупанты использовали баллистическую ракету "Искандер".

Под Москвой прогремел мощный взрыв на заводе

На Загорском оптико-механическом заводе в Московской области РФ прогремел мощный взрыв. Вблизи места инцидента поднимался столб дыма.

В результате взрыва пострадали 60 человек. Еще восемь считаются пропавшими без вести.

Нардепу Дубинскому объявили подозрение, - источники

По материалам Государственного бюро расследований сообщено о подозрении народному депутату Александру Дубинскому, сообщили источники РБК-Украина в правоохранительных органах.

Как на своей странице в Facebook рассказал Дубинский, ему объявили подозрение в служебном подлоге.

Самый узкий круг людей. Зеленский провел Ставку в специальном формате

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки. Оно отличалось от других специальным форматом, в котором принимал участие самый узкий круг должностных лиц.

По словам главы государства, был проведен глубокий анализ текущей ситуации, обсуждено планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, и проанализированы действия врага.

Германия передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot

Германия отчиталась о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.

Также наша страна получила еще ряд нового вооружения.

Нардепа Гунько арестовали с возможностью выхода под залог

Народного депутата Украины от "Слуги народа" Анатолия Гунько отправили в СИЗО по делу о взятке.

Также народному депутату определили залог в размере 30 млн гривен.