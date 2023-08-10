Обстріл Запоріжжя та вибух на заводі під Москвою: новини за 9 серпня

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни обстріляли Запоріжжя: є жертви

Російські військові знову обстріляли територію Запоріжжя. В результаті атаки в місті загинули двоє людей.

За попередніми даними, для обстрілу окупанти використали балістичну ракету "Іскандер".

Під Москвою пролунав потужний вибух на заводі

На Загорському оптико-механічному заводі в Московській області РФ прогримів потужний вибух. Поблизу місця інциденту здіймався стовп диму.

Внаслідок вибуху постраждали 60 людей. Ще вісім вважаються зниклими безвісти.

Нардепу Дубинському оголосили підозру, - джерело

За матеріалами Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру народному депутату Олександру Дубинському, повідомили джерела РБК-Україна в правоохоронних органах.

Як на своїй сторінці у Facebook розповів Дубинський, йому оголосили підозру у службовому підробленні.

Найвужче коло людей. Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки. Воно відрізнялося від інших спеціальним форматом, у якому брало участь найвужче коло посадових осіб.

За словами глави держави, було проведено глибокий аналіз поточної ситуації, обговорено планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним та проаналізовано дії ворога.

Німеччина передала Україні ще дві пускові установки ЗРК Patriot

Німеччина прозвітувала про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot.

Також наша країна отримала ще низку нового озброєння.

Нардепа Гунька заарештували з можливістю виходу під заставу

Народного депутата України від "Слуги народу" Анатолія Гунька відправили в СІЗО у справі про хабар.

Також народному депутату визначили заставу у розмірі 30 млн гривень.