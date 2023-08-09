Более 800 оккупантов и 17 артсистем. Генштаб обновил потери России за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 9 августа (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро среды, 9 августа, составили 820 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 251620 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.08.23 ориентировочно составили: личного состава - около 251620 (+820) человек ликвидировано,

танков ‒ 4262 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 8290 (+12) ед,

артиллерийских систем - 5013 (+17) ед,

РСЗО - 711 (+2) ед,

средства ПВО - 469 (+1) ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 312 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4175 (+17),

крылатые ракеты - 1377 ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7479 (+19) ед,

специальная техника - 742 (+5).