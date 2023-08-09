ВСУ наступают в Запорожской области, оккупанты атакуют на востоке: где идут тяжелые бои

Украинские защитники продолжают давить на врага в Запорожской области и имеют локальные успехи. Однако оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Он отметил, что Силы обороны продолжают наступательные операции на трех направлениях фронта - Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском. В направлении Урожайного, Приютного и Вербового в Запорожской области наши защитники имели частичный успех. Закрепляются на достигнутых рубежах.

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Оккупационные войска в свою очередь вели наступательные действия в Донецкой области, а именно в районе Новокалинового, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского, которое недавно освободили ВСУ. Попытки врага были безуспешными.

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"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. В то же время противник продолжает оказывать мощное сопротивление. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы", - сказал спикер Генштаба.

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают атаковать южнее Бахмута. Закрепляются на достигнутых рубежах.

"Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. Российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Совершили безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещеевки и в районе Зайцевого. Идут тяжелые бои", - добавил Ковалев.

Наступление Украины

Напомним, украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской области, а также давят на оккупантов в районе Бахмута.

По данным Генштаба ВСУ, на фронте за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

При этом аналитики ISW отмечают, что украинские защитники совершили успешный рейд на левый берег Днепра в Херсонской области. Вероятно, ВСУ прорвали там оборону вглубь на 800 метров.

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