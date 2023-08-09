Россияне обстреляли Запорожье: есть жертвы
Российские военные снова обстреляли территории Запорожья. В результате атаки в городе погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.
"Враг атаковал жилой квартал Запорожья. К большому сожалению, по предварительной информации, два человека погибли, есть раненые", - сообщил Куртев.
Информацию о "прилете" в городе подтвердил также руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
"Сейчас еду на место происшествия. Предварительно известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале.
Результаты обстрела
"Сегодня российские террористические войска нанесли очередной ракетный удар по мирному Запорожью. "Сверхточным" оружием разрушен храм и торговые точки в Шевченковском районе", - сообщил Малашко.
По его словам, сейчас известно о 3 погибших гражданских людях.
"Медики оказывают помощь раненым. Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла. Работаем над ликвидацией последствий дела рук страны-террориста", - добавил он.
Ситуация в Запорожье
Напомним, мы писали, что сегодня во время масштабной воздушной тревоги в Запорожье сообщали о взрывах.
Кроме того, 5 августа российские захватчики также ударили по окраине города. Информация о пострадавших не поступала.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.