Россияне обстреляли Запорожье: есть жертвы

Российские военные снова обстреляли территории Запорожья. В результате атаки в городе погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"Враг атаковал жилой квартал Запорожья. К большому сожалению, по предварительной информации, два человека погибли, есть раненые", - сообщил Куртев.

Информацию о "прилете" в городе подтвердил также руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Сейчас еду на место происшествия. Предварительно известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале.

Результаты обстрела

"Сегодня российские террористические войска нанесли очередной ракетный удар по мирному Запорожью. "Сверхточным" оружием разрушен храм и торговые точки в Шевченковском районе", - сообщил Малашко.

По его словам, сейчас известно о 3 погибших гражданских людях.

"Медики оказывают помощь раненым. Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла. Работаем над ликвидацией последствий дела рук страны-террориста", - добавил он.

Ситуация в Запорожье

Напомним, мы писали, что сегодня во время масштабной воздушной тревоги в Запорожье сообщали о взрывах.

Кроме того, 5 августа российские захватчики также ударили по окраине города. Информация о пострадавших не поступала.

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