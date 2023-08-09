ua en ru
Ср, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Была имитация пусков. В Воздушных силах раскрыли детали последней тревоги

Новина українською →
Среда 09 августа 2023 18:47
Была имитация пусков. В Воздушных силах раскрыли детали последней тревоги Фото: в Воздушных силах раскрыли детали последней тревоги (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Россияне во время последней масштабной воздушной тревоги сымитировали пуски по Украине гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Собственно, почему поднялось это информационное напряжение. Потому что была "засечка" в районе северных областей. Соответственно многие телеграммы-каналы начали писать, что движутся ракеты "Кинжал" в сторону Винницкой области и так далее", - рассказал Игнат.

По его словам, "засечка" со скоростью 7500 км в час - это характерный маркер того, что россияне могли запустить гиперзвуковую ракету. Подобные "засечки" были и накануне Дня Воздушных сил, но тогда оккупанты действительно провели запуск реальных ракет и нескольких имитационных.

"Имитационные - то есть работают вражеские средства РЭБ и создаются такие ложные "засечки". Информации о взрывах или прилетах на территории Украины нет", - объяснил он.

Масштабная воздушная тревога

Напомним, в Украине сегодня, 9 августа, уже дважды объявляли масштабную воздушную тревогу. Она была связана со взлетом российских истребителей МиГ-31К, которые могут быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Во время последней тревоги мониторинговые каналы писали, что россияне провели пуски ракет.

По состоянию на данный момент у Украины есть только два типа зенитных ракетных комплексов, которые способны сбивать такие ракеты - Patriot и SAMP/T.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война России против Украины воздушная тревога ракетный удар
NEWS
Самый узкий круг людей. Зеленский провел Ставку в специальном формате
Самый узкий круг людей. Зеленский провел Ставку в специальном формате
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины