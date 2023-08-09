Германия передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot

Германия сегодня, 9 августа, отчиталась о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии .

В новый пакет помощи вошли:

10 гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206;

6 525 снарядов калибра 155 мм;

Материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

5 машин пограничной охраны;

4 разведывательных дрона VECTOR;

1163 биноклей;

6 тягачей 8x8 HX81 и 5 полуприцепов;

2 погрузочно-разгрузочные машины 8x6;

100 пулеметов MG5;

40 тысяч аптечек.

Также со складов Бундесвера будет передано Украине 20 тысяч защитных очков.

Военная помощь, которую Германия планирует в будущем передать Украине

Материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

80 000 защитных очков.

В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности. Некоторые поставки нуждаются в модернизации или производства продолжаются; также проводятся учебные мероприятия.

Что о поставках пусковых ЗРК Patriot говорят в Украине

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона уклонился от прямого ответа на то, прибыли ли уже эти пусковые установки в Украину.

В то же время он призвал дождаться заявлений высшего военного руководства.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале "+2 Patriot от Германии".

Patriot в Украине

Отметим, что сейчас у Украины сейчас две системы ПВО Patriot. Одну ей передали США, а другую - Германия совместно с Нидерландами.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для эффективной защиты от российских атак Украине необходимо 50 батарей Patriot.

Система ПВО уже показала успешный результат в Украине. Так, 4 мая над Киевом Patriot впервые сбил российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал".