Обстрел Полтавской области и подрыв штаба "кадыровцев" в Энергодаре: новости за 28 августа

Вчера, 28 августа 2023 года, войска РФ ночью обстреляли Полтавскую область. А уже утром Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о проведении операции по уничтожению оккупантов в Энергодаре.

Война России против Украины: последние новости

В Полтавской области из-за атаки РФ ночью погибли и ранены

Из-за российской атаки в Полтавской области в ночь на понедельник, 28 августа, погибли два человека. Еще двое – ранены, еще двоих ищут.

"В результате вражеской атаки два человека погибли, два человека доставлены в больницу с незначительными повреждениями", - рассказал он.

Позже стало известно, что количество пострадавших из-за обстрела Полтавской области увеличилось до 5 человек. Как рассказал глава ОП Андрей Ермак, россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района Полтавской области.

Операция ГУР. В Энергодаре взорвали штаб "кадыровцев" из Росгвардии, оккупанты эвакуируются

Во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская область) сегодня, 28 августа, взорвали импровизированную "казарму" подразделения Росгвардии "Ахмат-1". В результате этого пострадал личный состав военных РФ.

В результате операции местного движения сопротивления, координируемого ГУР МО Украины, "пострадала" импровизированная "казарма" подразделения Росгвардии ОМОН "Ахмат-1".

В 09:50 по указанному адресу произошел взрыв. В результате пострадал личный состав оккупантов и припаркованные во дворе автомобили.

"В помещении начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Сейчас уточняется информация о количестве убитых и раненых "кадыровцев", - пояснили в ГУР.

Авиакатастрофа под Житомиром: следствие рассматривает три версии трагедии

Следствие изучает три возможные версии

авиакатастрофы в Житомирской области, в результате чего погиб известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

Советник по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян отметила, что ГБР будет расследовать все детали авиакатастрофы и обещает провести тщательную проверку для того, чтобы установить все причины трагедии.

По ее словам, к расследованию привлекутся специалисты из Генерального штаба ВСУ и командования Воздушных сил.

"Относительно возможных версий. Вы отмечали, что передняя квалификация - это нарушение правил полетов или подготовка к ним. И за это действительно есть в Уголовном кодексе наказание. Но также сейчас следствием будут рассматриваться версии такие как: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов, и третья версия - нарушение при организации осуществления полетов", - сказала она.

Чтобы Путин не сдавался дедом. В Кремле определяются с "конкурентами" диктатора на выборах

В Администрации президента РФ определились с так называемыми "конкурентами" российского диктатора Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Главный критерий - политики должны быть старше 50 лет.

По словам двух источников издания, близких к Кремлю, одним из главных критериев отбора "конкурентов" на выборы стал возраст. Среди зарегистрированных "кандидатов" не должно быть политиков моложе 50 лет. По оценке чиновников АП, наличие таких кандидатов в бюллетене может заставить россиян задуматься о том, что 70-летний Путин - "уже не тот человек, который приходил к власти с твердой рукой".

Россия уже самостоятельно собирает "шахеды", к концу года планирует собрать 1300 дронов, - ГУР

Российская Федерация начала работу над тем, чтобы наладить мощное производство беспилотных летательных аппаратов на своей территории. После последних атак "шахедов" в них обнаружили элементы, которые указывают, что финальный этап сбора этих дронов происходит уже на территории России.

"После последних атак "шахедов" мы обнаружили в них элементы, которые указывают на то, что финальный этап сбора этих БПЛА происходит уже на территории России. Об этом в частности свидетельствует увеличение количества российских деталей в дронах. И кроме того, мы имеем планы агрессора, которыми предусмотрено наращивание производства "шахедов" на территории РФ. В то же время во время одной из российских выставок ВПК было заявлено, что Москва хочет освоить около 60 БПЛА различных модификаций до 2030 года", - рассказал Скибицкий.

Предварительные данные ГУР свидетельствуют о том, что противник запланировал во втором полугодии этого года изготовить 1300 единиц так называемых "Герань-2", то есть "шахедов". Для них планируется применять комплектующие как иностранного, так и собственного производства. Однако в реальности Россия на сегодня не способна производить такое количество БПЛА, отметил Скибицкий.

Работино освобождено В Минобороны назвали следующее направление, где продвигаются ВСУ

Украинские военнослужащие освободили Работино в Запорожской области. Наши бойцы продолжают движение дальше.

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр отметила, что юг является основным направлением Сил обороны Украины, где по Запорожской и Херсонской областях враг находится в обороне.

"У нас продолжаются наступательные действия. Вы знаете, что освобождено Работино. И дальше наши войска движутся уже юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки", - сказала Маляр.

По ее словам, речь идет о направлениях: Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретоватое.

"Это те направления, где сейчас продвигаются наши Вооруженные силы", - отметила Маляр.

Полковника СБУ нашли застреленным в своем кабинете в Киеве, - источник

Полковник Службы безопасности Украины был обнаружен застреленным в своем кабинете в Киеве.

Отметим, что пресс-служба СБУ в комментарии РБК-Украина сообщила, что обстоятельства смерти сотрудника спецслужбы исследуются в рамках уголовного производства, которое расследуют следователи Национальной полиции Украины.

Так, спецслужба оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования.

СБУ также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.

В первый раз с начала войны. НБУ разрешил продавать населению больше валюты, но есть нюанс

В Украине смягчили ограничения по продаже безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов. В частности позволили банкам свободно продавать безналичную валюту населению.

"Национальный банк и в дальнейшем реализует обнародованную Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с ней действия Национального банка в рамках первого этапа смягчения валютных ограничений будут направляться, в частности, на минимизацию множественности обменных курсов.

После Копенгагена и Джидды. Названо неожиданное место встречи послов по формуле мира в Украине

В Киеве уже на этой неделе состоится встреча послов иностранных государств по обсуждению и работе над украинской формулой мира. На заседание соберутся более 70 участников.

"Мы ориентируемся на нашу формулу, мы учитываем все те предложения, в частности от Китая, Бразилии, которые являются рациональными и совместимыми с интересами мира, с интересами Украины. На следующей встрече послов, которая состоится на этой неделе в Киеве, будет еще больше участников, думаю, более 70", - заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

По словам Жовквы, очень важно, что в этой работе по формуле мира участвует ЮАР, участвуют другие государства Глобального Юга - Бразилия, Индия, Китай.

В Украину возвращаются дожди, но жара не отступает: прогноз погоды на неделю

В Украину возвращаются значительные дожди. При этом жаркая погода еще продержится.

Вторник

Сегодня преимущественно будет без осадков, лишь в западных, Житомирской и Винницкой областях днем прогнозируются отдельные кратковременные дожди, грозы.

Температура воздуха ночью составит +15 +21 градус, а на юге до +25. При этом днем в Украине будет +30 +35 градусов, а в восточных и северо-восточных областях +24 +29.

Среда и четверг

30 и 31 августа в западных областях ожидаются грозовые дожди. Днем в среду местами прогнозируются значительные дожди, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ночью ожидается постепенное снижение температуры до +12 +17, а днем до +18 +24 градусов.

При этом на остальной территории преимущественно без осадков, лишь в Житомирской, однако в Винницкой, Киевской и Одесской областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза.

Температура воздуха ночью будет +16 +22 градусов, а днем +26 +32.

Ветер юго-восточный и восточный. В четверг на западе страны северо-западный ветер, 5-12 м/с.

Пятница

1 сентября прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Только в юго-восточной части, в Харьковской области и на крайнем западе страны будет без осадков.

Температура воздуха в западных областях ночью составит +10 +16, а днем +21-+26. На остальной территории ночью будет +14 +20, а днем +29 +34, в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях +23 +28.