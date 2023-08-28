Создал концлагеря на оккупированных территориях. Генералу РФ объявлено подозрение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ и Офис Генпрокурора.

Как выяснили следователи, Гостьев является директором Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Именно он был ответственен за создание на оккупированной части Украины сети российских тюрем под видом "исправительных" и "лечебно-исправительных" учреждений.

Гость непосредственно участвовал в создании и обеспечении функционирования данных учреждений. Они были расположены в Херсоне, Старой Збурьевке, Дарьевке, Голой Пристани и селе Центральное Николаевской области.

В настоящее время генерал находится на территории РФ. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины. Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Напомним, ранее генералу Росгвардии, командующему подавлением партизанского движения в Крыму, сообщили о подозрении.

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