После Копенгагена и Джидди. Названо неожиданное место встречи послов по формуле мира в Украине

В Киеве уже на этой неделе состоится встреча послов иностранных государств по обсуждению и работе над украинской формулой мира. На заседание соберутся более 70 участников.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы ориентируемся на нашу формулу, мы учитываем все те предложения, в частности от Китая, Бразилии, которые являются рациональными и совместимыми с интересами мира, с интересами Украины. На следующей встрече послов, которая состоится на этой неделе в Киеве, будет еще больше участников, думаю, более 70", - заявил он.

По словам Жовквы, очень важно, что в этой работе по формуле мира участвует ЮАР, участвуют другие государства Глобального Юга - Бразилия, Индия, Китай.

Он добавил, что дипломатический советник президента ЮАР был на двух встречах по формуле мира - и в Копенгагене, и в Джидде.

Жовква заявил, что Украина уверенно идем к тому, чтобы "все-таки в этом году, осенью, провести саммит формулы мира".

"Мир в Украине может быть только на основе формулы мира Украины, потому что война продолжается в Украине", - резюмировал он.

Украинская формула мира

Выступая на саммите G20 в ноябре прошлого года, президент Украины Владимир Зеленский впервые предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. Она включает в себя 10 пунктов.

Формулу уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия, страны Балтии.

А также к обсуждению реализации украинской формулы мира уже присоединились 63 страны на уровне послов.

Прошлые переговоры по формуле мира проходили в Копенгагене и Джидде. При этом иностранные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что третья встреча послов о формуле мира должна была пройти во время саммита "Большой 20".

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