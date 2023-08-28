Чтобы Путин не казался дедом. В Кремле определяются с "конкурентами" диктатора на выборах

В Администрации президента РФ определились с так называемыми "конкурентами" российского диктатора Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Главный критерий - политики должны быть старше 50 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу" .

По словам двух источников издания, близких к Кремлю, одним из главных критериев отбора "конкурентов" на выборы стал возраст. Среди зарегистрированных "кандидатов" не должно быть политиков моложе 50 лет. По оценке чиновников АП, наличие таких кандидатов в бюллетене может заставить россиян задуматься о том, что 70-летний Путин - "уже не тот человек, который приходил к власти с твердой рукой".

"Кандидаты"

В АП рассчитывают, что кроме Путина на выборы пойдут представители трех парламентских партий: Коммунистической партии, Либерально-демократической партии и "Новых людей". При этом лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что его партия не будет выдвигать кандидата и поддержит Путина.

Кандидатом от КПРФ Кремль видит Геннадия Зюганова. Источники, близкие к АП сообщают, что« он привычен диктатору, у него высокий статус лидера партии, его фамилия знакома каждому избирателю. При этом, по его словам, у него есть потолок - кондовый электорат КПРФ, новых избирателей он привлекать не будет.

Так, в 2008 году на выборах президента Зюганов получил 17%, в 2012 году - 18%. Такая стабильность важна для Кремля, так как планируется, что на будущих выборах Путин якобы наберет "рекордный результат".

Сообщается, что диктатор должен якобы получить более 80% голосов с явкой более 70%.

Кандидатом от ЛДПР, по задумке Кремля, должен стать лидер партии Леонид Слуцкий. Источники отмечают, что политик поддерживает эту идею, "любит пиар" и хочет "поднять личную известность".

Ситуация с кандидатом от "Новых людей" складывается сложнее. В Кремле хотели бы, чтобы от партии выдвинулся ее глава, бизнесмен Алексей Нечаев, так как он "серьезный мужчина в пиджаке, представительный, правильный, но малоизвестный и не очень харизматичный".

Но сам Нечаев понимает, что "много процентов ему набрать не дадут, а получать крохи и быть Лешей 2% он не хочет". Политик хочет, чтобы НЛ вышли как минимум на третье место на выборах в Госдуму в 2026 году. И думает, что его низкий результат на президентских выборах помешает этой цели.

Вместо себя Нечаев предлагает вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который сейчас баллотируется в мэры Москвы. Но АП эта кандидатура не устраивает.

Так, источники отмечают, что Даванкову 39 лет, он любит пиар, но молодой и активный кандидат может заставить избирателя подумать о возрасте президента.

"Речь не о результате (Путина - ред.) на самих выборах, а о перспективе пары-тройки лет, когда мысли о том, что Путин, конечно, молодец, но не пора бы прийти кому-то помоложе, появятся. Участие молодых кандидатов может стать катализатором таких мыслей", - говорит источник СМИ.

Согласно опросу компании Russian Field, проведенному в мае этого года, возраст является третьим по популярности ответом на вопрос о том, что россиянам не нравится в действующем президенте. Выше только "мягкость" Путина и его невнимательность к внутренним делам страны.

"Выборы" в оккупации

Хотя в АП уже готовятся к выборам президента РФ в 2024 году, сперва в стране-агрессоре пройдут выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Они состоятся 10 сентября. При этом захватчики хотят провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины.

Британская разведка отмечала, что Россия хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", поэтому планирует организовать фейковые "выборы" в тот же день, что и выборы в стране-агрессоре.

Отметим, что в конце мая в России были внесены изменения в закон, который, в частности, позволяет проводить "выборы" на оккупированных территориях.

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