ua en ru
Пн, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Впервые с начала войны. НБУ разрешил продавать населению больше валюты, но есть нюанс

Украина, Понедельник 28 августа 2023 21:08
UA EN RU
Впервые с начала войны. НБУ разрешил продавать населению больше валюты, но есть нюанс Фото: НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине смягчили ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов. В частности разрешили банкам свободно продавать безналичную валюту населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.

"Национальный банк и в дальнейшем реализует обнародованную Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с ней действия Национального банка в рамках первого этапа смягчения валютных ограничений будут направляться, в частности, на минимизацию множественности обменных курсов.

Что именно измениться

С этой целью Национальный банк смягчает валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам. Так, с 29 августа 2023 года Национальный банк:

  • Впервые с начала полномасштабной войны позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут осуществляться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тысяч гривен в эквиваленте в одном банке;
  • Увеличит со 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

В Нацбанке считают, что указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками являются более удобными и безопасными. Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом.

На что это повлияет

В Нацбанке считают, что указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками являются более удобными и безопасными. Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом.

"При необходимости Национальный банк готов применить дополнительные меры для минимизации множественности обменных курсов", - добавили напоследок.

Информация от Monobank

Владелец Monobank Олег Гороховский сообщил, что смягчения валютных ограничений заработают 01:00 29 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что НБУ планирует перейти к гибкому курсу доллара, что предусматривает контроль и при необходимости корректировки ситуации на рынке.

Также РБК-Украина писало, что Нацбанк готовится к отмене фиксированного и возвращению ограниченно гибкого курса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Война в Украине
NEWS
Резников сделал заявление о мобилизации в Украине: будет ли новая волна
Резников сделал заявление о мобилизации в Украине: будет ли новая волна
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги