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Работино освобождено. В Минобороны назвали следующее направление, где продвигаются ВСУ

Роботино, Понедельник 28 августа 2023 08:38
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Работино освобождено. В Минобороны назвали следующее направление, где продвигаются ВСУ Фото: Силы обороны Украины освободили село Работино (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военнослужащие освободили Работино в Запорожской области. Наши бойцы продолжают движение дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Минобороны Анну Маляр при включении из Military Media Center.

Она отметила, что юг является основным направлением Сил обороны Украины, где по Запорожской и Херсонской областям враг находится в обороне.

"У нас продолжаются наступательные действия. Вы знаете, что освобождено Работино. И дальше наши войска двигаются уже юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки", - сказала Маляр.

По ее словам, речь идет о направлениях: Новоданиловка- Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретоватое.

"Это те направления, где сейчас продвигаются наши Вооруженные силы", - отметила Маляр.

Работино освобождено. В Минобороны назвали следующее направление, где продвигаются ВСУ

Фото: Силы обороны Украины освободили село Работино (google.com.ua/maps)

Чем важно освобождение Работиного

Напомним, 22 августа стало известно, что украинские защитники с боем вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

На следующий день наши защитники подняли украинский флаг над селом и опубликовали соответствующее видео.

Заметим, что, по словам военных экспертов, Работино является главным препятствием на пути ко второй линии обороны врага.

Село является одним из ключевых укрепрайонов россиян на отрезке между подконтрольным Ореховым и оккупированным Токмаком, который они превратили в крепость на пути к еще одному важному узлу - Мелитополю.

Больше о тактическом значении Работино и как может развиваться контрнаступление далее - читайте в материале РБК-Украина.

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