Игнат объяснил, почему РФ уже вторую ночь подряд использует небольшое количество ракет
Российские войска уже вторую ночь подряд используют небольшое количество ракет для обстрелов территории Украины. Таким образом, враг постепенно методически держит нашу страну и Силы обороны в напряжении, уничтожая гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"У них (россиян, - ред.) есть свои определенные задачи, цели, объекты, которые они пытаются поразить и уничтожить. В этот раз на Полтавщине. Это гражданский объект, а туда направили ракеты с Черного моря", - сказал Игнат.
По его словам, враг постепенно методично удерживает Украину и Силы обороны в напряжении, уничтожая нашу гражданскую инфраструктуру.
"Мы видели это с портами в Одесской области и других регионах. Зерно и другая продовольствие. Вот и лицо России, которая устроила здесь не один голодомор. Сейчас она продолжает эту работу. В прошлом году это была энергетика. А сейчас уже продовольственный сектор", - отметил спикер.
Игнат подчеркнул, что РФ пытается уничтожать нашу экономику и таким образом влиять на психологическое состояние украинцев.
Обстрел Украины 28 августа
В ночь на 28 августа войска РФ снова атаковали территорию Украины крылатыми ракетами. Воздушная тревога была объявлена сначала на юге, а потом почти по всей стране.
В Полтавской области есть разрушение промышленного объекта, а в Кривом Роге пострадали частные дома.
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ночью россияне применили тактику, похожую на прошлый удар, на сутки раньше, когда воздушные цели противника часто маневрировали.
Добавим, в ходе ночной атаки силам ПВО удалось сбить четыре российские ракеты.
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