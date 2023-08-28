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Россия уже самостоятельно собирает "шахеды", к концу года планирует собрать 1300 дронов, - ГУР

Украина, Понедельник 28 августа 2023 10:39
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Россия уже самостоятельно собирает "шахеды", к концу года планирует собрать 1300 дронов, - ГУР Фото: Вадим Скибицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус
Эксперт: Вадим Скибицкий

Российская федерация начала работу над тем, чтобы наладить мощное производство беспилотных летательных аппаратов на своей территории. После последних атак "шахедов" в них обнаружили элементы, указывающие, что финальный этап сбора этих дронов происходит уже на территории России.

Об этом РБК-Украина сообщил представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

"После последних атак "шахедов" мы обнаружили в них элементы, указывающие на то, что финальный этап сбора этих БПЛА происходит уже на территории России. Об этом в частности свидетельствует увеличение количества российских деталей в дронах. И кроме того, у нас есть планы агрессора, в ходе одной из российских выставок ВПК было заявлено, что Москва хочет освоить примерно 60 БПЛА различных модификаций до 2030 года", - рассказал Скибицкий.

Предварительные данные ГУР свидетельствуют о том, что противник запланировал во втором полугодии этого года изготовить 1300 единиц так называемых "Герань-2", то есть "шахедов". Для них планируется использовать комплектующие как иностранного, так и собственного производства. Однако в реальности Россия на сегодняшний день не способна производить такое количество БПЛА, отметил Скибицкий.

По его словам, сейчас ГУР собирает данные о том, какова фактическая мощность развернутого врагом производства, где именно они собирают эти дроны и какие предприятия на территории государства-агрессора участвуют в поставке деталей.

В военной разведке говорят, что успешность планов врага будет зависеть от эффективности санкций и "кинетического действия" на объекты, участвующие в производстве "шахедов" в РФ.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Энергетика под угрозой. Чем Россия может атаковать Украину осенью и сколько у врага ракет ".

Иранские "шахеды"

Напомним, Россия активно применяет иранские дроны-камикадзе типа Shahed для нанесения ударов по территории Украины. Большинство из них сбивают, однако часто дроны наносят значительный ущерб.

По данным британской разведки, ранее Россия перешла от получения небольших партий дронов от Ирана воздушным путем на большие партии - с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

Также РФ с помощью Тегерана строит на своей территории завод по производству БПЛА.

Как заявляли аналитики из Разведывательного управления Минобороны США, новый завод обеспечит РФ новыми запасами дронов, которые "на порядок больше", чем те, что она могла закупить у Ирана до этого .

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