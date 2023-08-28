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Операция ГУР. В Энергодаре взорвали штаб "кадыровцев" из Росгвардии, оккупанты эвакуируются

Энергодар, Понедельник 28 августа 2023 17:04
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Операция ГУР. В Энергодаре взорвали штаб "кадыровцев" из Росгвардии, оккупанты эвакуируются Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская область) сегодня, 28 августа, взорвали импровизированную "казарму" подразделения Росгвардии "Ахмат-1". В результате этого пострадал личный состав военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали операции

В результате операции местного движения сопротивления, координируемого ГУР МО Украины, "пострадала" импровизированная "казарма" подразделения Росгвардии ОМОН "Ахмат-1".

Отмечается, что после оккупации города "кадыровцы" захватили и переоборудовали для своих нужд здание на улице Строителей, 46, где ранее находилось местное отделение одного из украинских банков.

Какие потери понесли россияне

В 09:50 по указанному адресу произошел взрыв. В результате пострадал личный состав оккупантов и припаркованные во дворе автомобили.

"В помещении начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Сейчас уточняется информация о количестве убитых и раненых "кадыровцев", - пояснили в ГУР.

Также разведка уточнила, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Какая сейчас обстановка в Энергодаре

После серии взрывов оккупанты срочно эвакуировали местную "военно-гражданскую администрацию". Сейчас в Энергодаре проходят проверки и ограничен доступ к сети интернет.

Ситуация на оккупированной части Запорожской области

Сегодня сообщалось, что военные разведчики осуществили доразведку и эффективно уничтожили ряд вражеских объектов на оккупированной территории Запорожской области благодаря движению сопротивления. Под атаку попали объекты россиян в Энергодаре и городе Каменка-Днепровская.

23 августа мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в районе Токмака Запорожской области прогремели три мощных взрыва.

На следующий день в Токмаке прозвучала серия взрывов. После этого вспыхнул сильный пожар.

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