Обстрел Одессы во время визита Зеленского и стабилизация фронта: новости за 6 марта

Россияне ударили по Одессе во время визита Зеленского и премьера Греции

Россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Это произошло во время визита президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакиса Мицотакиса, они видели взрыв.

По словам греческого премьера, удар произошел, когда он с Зеленским находился в порту.

Павлюк: в ближайшее время фронт стабилизируется, Украина планирует контрударные действия

Ситуация на фронте остается тяжелой, но контролируемой, она стабилизируется, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк.

По его словам, Украина планирует в этом году провести контрударные действия.

В Сумах после атаки пострадали семь человек: среди них - ребенок

Из-за удара дронов по Сумам пострадали семь человек. Среди раненых - 10-летний ребенок.

Кроме того, в результате атаки окупантов повреждены помещения в 11 многоквартирных домах и здание дошкольного учебного заведения.

Уничтожение корабля "Сергей Котов": в ГУР уточнили потери россиян

В результате уничтожения российского корабля "Сергей Котов" 27 членов экипажа получили ранения, рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, еще семь российских моряков погибли.

Швеция в ближайшее время официально станет членом НАТО. В СМИ назвали дату

В понедельник, 11 марта, флаг Швеции будет поднят над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Это будет означать, что Швеция официально становится членом Североатлантического альянса.

Кэмерон готов дать Украине заем на сумму замороженных в Британии российских активов

Лондон готов предоставить Украине заем на суму замороженных активов российского центрального банка в Великобритании, рассказал министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Это может быть сделано при условии, что Россия будет вынуждена выплатить Украине репарации по окончанию войны.

Страны Запада собрали почти все средства на 800 тысяч снарядов для Украины, - Bloomberg

Союзники Украины выделили почти все необходимые средства для того, чтобы закупить 800 тысяч артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии, пишет Bloomberg.

В НБУ анонсировали тест е-гривны

В Украине в этом году состоится второй этап тестирования е-гривны.

Процесс будет открытым, а значит присоединиться к нему смогут банки, небанковские финансовые учреждения и их клиенты.