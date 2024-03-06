В НБУ анонсировали тест е-гривны: перейдет ли Украина на цифровую валюту

В Украине в этом году состоится второй этап тестирования е-гривны. Процесс будет открытым, а значит присоединиться к нему смогут банки, небанковские финансовые учреждения и их клиенты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины .

По данным НБУ, первое тестирование е-гривны Национальный банк провел в 2018 году. Оно происходило в закрытой среде и предусматривало внедрение платформы "Электронная гривна", выпуск в обращение ограниченного количества цифровой гривны и тестирование операций с е-гривной исключительно работниками НБУ и несколькими компаниями - участницами проекта.

Однако второй этап, который должен стартовать во второй половине этого года, будет открытым. Это означает, что в нем смогут принять участие банки, небанковские финансовые учреждения и их клиенты, желающие протестировать функциональность е-гривны.

Директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин заявил, что все платежные операции с е-гривной во время тестирования будут происходить на единой технологической платформе, оператором которой будет Национальный банк

"В ходе тестирования мы планируем исследовать эффективность выбранной технологической платформы и удобство использования е-гривны для осуществления платежных операций, ее преимущества на практике, что поможет принять решение о целесообразности широкомасштабного ее выпуска в Украине", - рассказал Поддерегин.

Он отметил, что приглашать пользователей на тестирование планируется через банки, которые станут участниками пилотного проекта.

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В НБУ пояснили, что решение о целесообразности широкомасштабного выпуска е-гривны в Украине Национальный банк будет принимать по результатам исследования и будет подходить к этому вопросу взвешенно, учитывая, в частности, потенциальное влияние ее внедрения на финансовую систему государства.

Поддерегон в свою очередь подчеркнул, что в любом случае е-гривна не станет заменой наличной или безналичной форм гривны, а будет их дополнением.

Даже в случае принятия е-гривны, пользователи могут без ограничений выбирать, какой формой гривны (наличной или безналичной, в том числе е-гривной) осуществлять расчеты.

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