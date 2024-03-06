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Страны Запада собрали почти все средства на 800 тысяч снарядов для Украины, - Bloomberg

Среда 06 марта 2024 19:27
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Страны Запада собрали почти все средства на 800 тысяч снарядов для Украины, - Bloomberg Фото: страны Запада собрали почти все средства на 800 тысяч снарядов для Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Союзники Украины выделили почти все необходимые средства для того, чтобы закупить 800 тысяч артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации неназванных собеседников издания, снаряды могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель. Точные сроки будут зависеть от контрактов и графиков поставок и могут быть сдвинуты.

Bloomberg уточняет, что Чехия будет выполнять роль посредника со странами, которые готовы финансировать покупку боеприпасов для Украины.

Инициатива Чехии

Напомним, президент Чехии Петр Павел в прошлом месяце рассказал о том, что его страна обнаружила 800 тысяч артиллерийских боеприпасов, которые можно приобрести для Украины. Он уточнял, что для этого необходимо финансирование.

Боеприпасы хотят купить за пределами Евросоюза. Это был запасной план, поскольку блок не выполнил свое обещание передать украинским защитникам миллион снарядов до марта.

Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция уже поддержали такой план Чехии.

В частности, сегодня, 6 марта, Германия заявила о выделении трехзначной миллионной суммы на закупку боеприпасов.

Стоит заметить, что боеприпасы сейчас являются одной из основных потребностей украинских военных. Недавно из-за нехватки снарядов нашим бойцам пришлось отступить из Авдеевки. Это привело к потере еще нескольких населенных пунктов.

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