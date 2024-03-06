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В Сумах после атаки пострадали семь человек: среди них - ребенок (фото)

Сумы, Среда 06 марта 2024 10:09
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В Сумах после атаки пострадали семь человек: среди них - ребенок (фото) Фото: в Сумах после атаки 6 марта пострадали семь человек (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Сум 6 марта пострадали семь человек. Среди раненых - 10-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, 6 марта, около 1:00 ночи, враг атаковал тремя БПЛА гражданские объекты г. Сумы.

"Семь человек пострадали, среди раненых 10-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Сум 6 марта (t.me/pgo_gov_ua)

Кроме того, в результате атаки окупантов повреждены помещения в 11 многоквартирных домах и здание дошкольного учебного заведения. Также повреждено около 20 автомобилей.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Сум

Российские оккупанты в ночь на 6 марта атаковали Украину. "Прилеты" зафиксированы в Сумах, Харьковской, Днепропетровской областях. В частности, в Сумах зафиксированы три попадания по разным адресам: по объекту инфраструктуры, два - по гражданским объектам.

Как уточнили в Воздушных силах оккупанты запустили по Украине не только дроны, но и ракеты С-300. В частности, пять ракет были запущены с времменно оккупированной Донецкой областти, а дроны - сразу с четырех направлений, в том числе Крыма. ПВО удалось сбить 38 из 42 вражеских БПЛА. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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