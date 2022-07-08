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Обстріл Харкова, відставка Джонсона та погрози Білорусі: новини за 7 липня

Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон іде у відставку, Харків обстріляли з реактивних систем залпового вогню, у Білорусі склали план ударів по Польщі. Докладніше про те, що сталося в четвер, 7 липня – у матеріалі РБК-Україна.

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Джонсон оголосив про відставку

Борис Джонсон оголосив, що йде з поста прем'єр-міністра Великобританії. Рішення було прийнято після відставок в уряді, що були викликані через скандал з Крісом Пінчером.

"Очевидно, що зараз воля парламентської Консервативної партії полягає в тому, що має бути новий лідер цієї партії і, відповідно, новий прем'єр-міністр", - заявив він, додавши, що процес вибору нового лідера партії має розпочатися одразу ж. Джонсон додав, що буде виконувати свої обов'язки "доти, доки не буде обрано нового лідера".

Чергова провокація. У Білорусі склали план ударів по Польщі

У Генштабі Білорусі пригрозили завдати ряд ударів по Польщі і озвучили план атак. Про це заявив заступник начальника Генштабу РБ Руслан Косигін.

За його словами, у разі початку конфлікту з НАТО "першою метою Білорусі стане територія Польщі". "Територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об'єктом удару, а саме: центри прийняття рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали і бази, а також критично важливі об'єкти їх економіки і транспортної інфраструктури", - заявив Косигін.

Україна не зможе прийняти єврейських прочан на Рош ха-Шана, - посол

Україна у 2022 році не зможе прийняти єврейських прочан, які традиційно у вересні прибувають на святкування Рош ха-Шана - єврейського Нового року. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook посольства в Ізраїлі.

Повідомляється, що через російське вторгнення в Україну іноземні туристи не зможуть відвідати країну. У тому числі паломники, які щорічно прибувають до Умані з Ізраїлю та всього світу на могилу рабі Нахмана з Брацлава та інші святині.

Герб на щиті "Батьківщини-Матері" можуть змінити: в "Дії" проводять опитування

Герб СРСР на щиті монумента "Батьківщина-Мати" можуть змінити. В "Дії" проводять відповідне опитування серед українців. Про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Опитування ініційовало Міністерство культури та інформаційної політики під назвою "Що будемо робити з гербом СРСР на щиті монумента "Батьківщина-Мати".

Деякі області України накриють грозові дощі з градом, будуть шквали

Погода в Україні у п'ятницю, 8 липня, буде з опадами у вигляді грозових дощів, а також шквалистим вітром в деяких регіонах, також очікується град місцями. Температура повітря в східних, південних і деяких центральних областях буде висока, при цьому на заході країни буде помітно свіже.

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