Обвалення будинку в Одесі і транш від ЄС: новини за 10 червня

Колаж РБК-Україна

Україна отримала другий транш від ЄС, в Одесі обвалився житловий будинок, один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук задекларував частку в телеканалах "1 + 1" і "2 + 2". Детальніше про те, що сталося в середу, 10 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Україна отримала транш на 500 млн євро від ЄС

Європейська комісія перерахувала Україні 500 млн євро. Це другий транш у рамках четвертої програми макрофінансової (кредитної) допомоги.

Кошти надійшли у вигляді позики під 0,125% річних.

В Одесі обвалився житловий будинок, з-під завалів вивели 25 людей (фото)

В Одесі на Французькому бульварі обвалився чотириповерховий житловий будинок. З-під завалів було виведено 25 осіб.

Заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовских вважає, що попередньою причиною обвалу будинку в Одесі є самовільна реконструкція в квартирі. Буде замовлена експертиза, яка визначить причину обвалу.

Мешканці будинку кажуть, що не так давно там стався витік води у квартирі на другому поверсі. Мешканці скаржилися, але безрезультатно. Потім через перекос на балконі перестали зачинятися двері (фото).

У справі MH17 з'явився свідок запуску ракети

Прокуратура Нідерландів заявила про наявність свідка запуску ракети по малайзійському літаку рейсу MH17 на Донбасі. Сторона обвинувачення хоче заслухати цього анонімного свідка.

Про це заявили під час сьогоднішніх слухань у справі про катастрофу рейсу MH17, повідомляє видання nu.nl.

Свідок бачив зенітну установку та запуск ракети.

Медведчук задекларував частку у телеканалах "1+1" і "2+2", - "Схеми"

Один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук зазначив у своїй декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1". Через ланцюжок компаній його дружина Оксана Марченко володіє майже 25% акцій кожного з телеканалів.

Телеканал "1+1" назвав цю інформацію "новою", а юристи направили запити компаніям.

У ЄС назвали двох головних дезінформаторів про COVID-19 у світі

Російська Федерація і Китай під час пандемії COVID-19 проводять масштабні кампанії з дезінформації. Обидві країни входять в число "іноземних гравців, які прагнуть "підірвати демократичні дебати" і підвищити свій імідж.

Про це повідомила заступник голови Єврокомісії Віра Юрова, передає Bloomberg.

"Що стосується зовнішніх гравців, то ми чітко називаємо Росію і Китай. У нас є ясні докази, щоб робити такі заяви", - заявила вона.

Скандал з Danone отримав продовження: від реклами з Пореченковим вже відмовилися

Компанія Danone опинилася в центрі гучного скандалу після того, як її російське представництво зняло рекламний ролик за участю актора Михайла Пореченкова, який у 2014 році на Донбасі в компанії бойовиків "ДНР" стріляв з кулемета по українських військових.

У підсумку французька компанія Danone, у якої є офіційне представництво в Україні, вирішило припинити рекламну кампанію йогурту Actimel з Пореченковим. Про це посол України у Франції Олег Шамшур 10 червня розповів у своєму Twitter.

Зеленського оштрафували за відвідування кафе в Хмельницькому

Правоохоронці склали адміністративний протокол на президента України Володимира Зеленського у зв'язку з порушенням карантину через відвідування кафе в Хмельницькому. Також штрафи були виписані власнику закладу і іншим відвідувачам, які були в складі делегації президента.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначили правоохоронці, власник закладу відновив роботу внутрішніх залів кафе, де обслужили відвідувачів, незважаючи на заборону.

Віктор Павлік одружився зі своїю коханою: перші фото

Відомий український артист Віктор Павлік одружився з Катериною Репяховою, з якою зустрічався понад 4 років. При цьому розписалися вони ще 29 травня. Але вирішили оголосити про цю радісну подію лише сьогодні, 10 червня.

Репяхова заявила, що їм дуже хотілося, щоб все пройшло спокійно і тільки вдвох, тому вони вирішили оголосити про це тільки через 12 днів. Про це 25-річна дівчина написала в Instagram (фото).

Україну накриє холодними грозами: коли і де чекати непогоди

Погода в Україні незабаром зміниться. До жарких і сухих областей добереться циклон з холодними грозовими дощами. Синоптики Укргідрометцентру, Наталка Діденко і ресурсу Gismeteo обіцяють найближче похолодання вже до вихідних, воно досягне свого піку в понеділок, 15 червня.

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