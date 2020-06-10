ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі обвалився житловий будинок, з-під завалів вивели 25 людей

Новини » Надзвичайні події     10.06.2020 - 07:53
В Одесі обвалився житловий будинок, з-під завалів вивели 25 людей
Фото: на Французькому бульварі обвалився будинок (twitter.com/AvakovArsen)

На місці обвалу відчувається сильний запах газу

В Одесі на Французькому бульварі обвалився чотириповерховий житловий будинок. З-під завалів було виведено 25 осіб.

Про це у Twitter написав міністр внутнішніх справ Арсен Аваков.

За словами міністра, на місці обвалу відчувається сильний запах газу.

Інформації щодо жертв наразі немає.

На місці події працюють рятувальники і поліція.

Нагадаємо, 3 червня в Одесі горів дев'ятиповерховий житловий будинок, рятувальники евакуювали 20 людей, серед яких було 5 дітей.

Раніше, 21 травня в Одесі частково обвалився будинок на вулиці Середньофонтанській.

До цього, 18 травня, в Одесі стався обвал частини будинку по вулиці Торговій.

Крім цього, в Одесі сталася стрілянина на промтоварному ринку "Сьомий кілометр", в результаті чого постраждали двоє людей.

Також РБК-Україна писало, що у грудні минулого року в будівлі одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа, в результаті загинули 16 людей, ще 30 постраждали.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України ОдесаОдесаобвал
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся