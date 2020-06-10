В Одесі обвалився житловий будинок, з-під завалів вивели 25 людей

Фото: на Французькому бульварі обвалився будинок (twitter.com/AvakovArsen)

На місці обвалу відчувається сильний запах газу

В Одесі на Французькому бульварі обвалився чотириповерховий житловий будинок. З-під завалів було виведено 25 осіб.

Про це у Twitter написав міністр внутнішніх справ Арсен Аваков.

За словами міністра, на місці обвалу відчувається сильний запах газу.

Інформації щодо жертв наразі немає.

На місці події працюють рятувальники і поліція.

Обвал 4-х этажного дома в Одессе на Французком бульваре.

25 человек выведены из под завалов. Сильный запах газа. Жертв на этот момент нет.

На месте работают спасатели и полиция. pic.twitter.com/no1ReQas7m — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2020

Нагадаємо, 3 червня в Одесі горів дев'ятиповерховий житловий будинок, рятувальники евакуювали 20 людей, серед яких було 5 дітей.

Раніше, 21 травня в Одесі частково обвалився будинок на вулиці Середньофонтанській.

До цього, 18 травня, в Одесі стався обвал частини будинку по вулиці Торговій.

Крім цього, в Одесі сталася стрілянина на промтоварному ринку "Сьомий кілометр", в результаті чого постраждали двоє людей.

Також РБК-Україна писало, що у грудні минулого року в будівлі одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа, в результаті загинули 16 людей, ще 30 постраждали.

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Автор: Надія Собенко