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Україна отримала транш на 500 млн євро від ЄС

Новини » Фінанси     10.06.2020 - 15:33
Україна отримала транш на 500 млн євро від ЄС
Фото: ЄС перерахував Україні 500 млн євро (pixabay)

Кошти надійшли у вигляді позики під 0,125% річних

Європейська комісія перерахувала Україні 500 млн євро. Це другий транш у рамках четвертої програми макрофінансової (кредитної) допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Повідомляється, що транш на 500 млн євро надійшов у вигляді позики під 0,125% річних з терміном погашення до 10 червня 2035 року. Кошти спрямують на фінансування витрат держбюджету, що буде сприяти поліпшенню платіжного балансу і зниження фінансового тиску з погашення інших кредитів.

Також повідомляється, що отримання пільгового кредиту стало можливим після того, як Україна виконала 12 спеціальних умов щодо реформ у сферах:

  • протидії та боротьби з корупцією;
  • соціальної політики;
  • запобігання відмиванню грошей;
  • енергетики;
  • митної політики;
  • реформування податкової та митної служб;
  • корпоративного управління в державних банках;
  • протидії розмиванню податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування;
  • зниження високого рівня безнадійних кредитів в банківській системі та у зв'язку з новою програмою співпраці з МВФ.

Відзначимо, перший транш в рамках цієї програми Україна отримала в грудні 2018 року. Загалом з 2014 року протягом чотирьох програм Київ отримав пільгові кредити на 3,81 млрд євро.

Нагадаємо, в ніч на 10 червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

Перший транш на 2,1 млрд доларів вже направлено до України, надходження коштів очікується найближчими днями.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ЕвросоюзкредитТранш
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