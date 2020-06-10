Україна отримала транш на 500 млн євро від ЄС

Кошти надійшли у вигляді позики під 0,125% річних
Європейська комісія перерахувала Україні 500 млн євро. Це другий транш у рамках четвертої програми макрофінансової (кредитної) допомоги.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
Повідомляється, що транш на 500 млн євро надійшов у вигляді позики під 0,125% річних з терміном погашення до 10 червня 2035 року. Кошти спрямують на фінансування витрат держбюджету, що буде сприяти поліпшенню платіжного балансу і зниження фінансового тиску з погашення інших кредитів.
Також повідомляється, що отримання пільгового кредиту стало можливим після того, як Україна виконала 12 спеціальних умов щодо реформ у сферах:
Відзначимо, перший транш в рамках цієї програми Україна отримала в грудні 2018 року. Загалом з 2014 року протягом чотирьох програм Київ отримав пільгові кредити на 3,81 млрд євро.
Нагадаємо, в ніч на 10 червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.
Перший транш на 2,1 млрд доларів вже направлено до України, надходження коштів очікується найближчими днями.
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Автор: РБК-Україна