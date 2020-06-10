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Зеленського оштрафували за відвідування кафе в Хмельницькому

Новини » Суспільство     10.06.2020 - 14:27
Зеленського оштрафували за відвідування кафе в Хмельницькому
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президенту загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень

Правоохоронці склали адміністративний протокол на президента України Володимира Зеленського у зв'язку з порушенням карантину через відвідування кафе в Хмельницькому. Також штрафи були виписані власнику закладу і іншим відвідувачам, які були в складі делегації президента.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначили правоохоронці, власник закладу відновив роботу внутрішніх залів кафе, де обслужили відвідувачів, незважаючи на заборону.

"У результаті проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та відвідувачів, у тому числі - президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габинета і Хмельницького міського голову Олександра Симчишина", - повідомили в МВС

Адмінпротоколи будуть передані на розгляд суду. Порушникам карантину загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, 3 червня під час робочої поїздки у Хмельницький президент Володимир Зеленський у складі делегації відвідали одне з місцевих кафе, де випили кави.

Зазначимо, в Україні дозволили роботу залів ресторану лише з 5 червня.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Володимир Зеленськийштрафкарантин
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