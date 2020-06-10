У справі MH17 з'явився свідок запуску ракети

Фото: уламки літака рейсу MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)

Свідок бачив зенітну установку та запуск ракети

Прокуратура Нідерландів заявила про наявність свідка запуску ракети по малайзійському літаку рейсу MH17 на Донбасі. Сторона обвинувачення хоче заслухати цього анонімного свідка.

Про це заявили під час сьогоднішніх слухань у справі про катастрофу рейсу MH17, повідомляє видання nu.nl.

За даними прокуратури, свідок, якого називають X48, був присутнім на місці пострілу та заявив у 2016 році, що бачив зенітно-ракетну установку, а також запуск ракети та слід, який лишився після її запуску.

Зазначимо, сьогодні відбулося чергове судове засідання у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 у липні 2014 року поблизу Донецька. За основною версією слідства, літак був збитий зенітно-ракетною установкою "БУК", яку Росія передала бойовикам.

На вчорашньому засіданні прокурори показали фотографії перевезення російського "Буку".

Крім того, слідство виключило російську версію про місце запуску ракети по малайзійському літаку.

Додамо, сьогодні суд відмовив у наданні імунітету підозрюваним у справі про катастрофу MH17.

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Автор: Дмитро Левицький