У "1+1" відреагували на можливий зв'язок з Медведчуком

Телеканал "1+1" відреагував на інформацію, що один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента Росії Віктор Медведчук має частку в структурі медіагрупи "1+1". Згідно з декларацією, на його дружину оформлено майже 25% акцій телеканалів "1+1" і "2+2".

Про це повідомляється на сайті "1+1".

"В останні дні в медіапросторі поширюється інформація про те, що кілька юридичних осіб, які є в структурі власності телеканалу "1+1", належать Оксані Марченко (дружині Медведчука, - ред.). Дописувачі ресурсів посилаються на дані, зазначені в декларації Віктора Медведчука, яку нещодавно оприлюднив нардеп.

Для 1+1 медіа ця інформація є новою. Зараз юристи групи направили відповідні запити до компаній, які входять в структуру власності телеканалу. Офіційний коментар 1+1 медіа з'явиться після перевірки інформації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше журналісти програми "Схеми: Корупція в деталях" повідомили, що Медведчук зазначив у своїй декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

Через ланцюжок компаній його дружина Оксана Марченко володіє майже 25% акцій телеканалів "1+1" і "2+2".

Відзначимо, у 2019 році Медведчук в ефірі одного з телеканалів заявляв, що його дружина є лише номінальною власницею бізнесу, а справжнім власником і керівником є він.

Як повідомляло РБК-Україна, Медведчук та його дружина задекларували річний дохід у понад 323 млн гривень.