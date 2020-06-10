Медведчук задекларував частку у телеканалах "1+1" і "2+2", - Схеми

Фото: Віктор Медведчук (zagittya.com.ua)

Його дружина має у власності майже 25% прав на кожен з телеканалів через ланцюжок компаній

Один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук зазначив у своїй декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1". Через ланцюжок компаній його дружина Оксана Марченко володіє майже 25% акцій кожного з телеканалів.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях".

Згідно з інформацією в декларації Медведчука, його дружина - кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd з Британських Віргінських островів.

Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% в ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1", йдеться в повідомленні про структуру власності на сайті каналу "1+1" станом на 2 березня 2020 року.

У цьому ж повідомленні зазначено, що цю компанію контролює бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Медведчука.

Іншим великим співвласником "1+1" є олігарх Ігор Коломойський, йдеться на сайті каналу.

Крім цього, кіпрська фірма, задекларована Медведчуком, фігурує у структурі власності іншого телеканалу групи - "2+2". (ТОВ "Гравіс-Кіно"). Через ряд компаній вона контролює тут частку розміром 24,51%, говориться у звіті на сайті цього телеканалу, опублікованому 16 березня. На сайті телеканалу вказано, що Bolvik Ventures LTD контролює бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Медведчука.

При цьому в інших каналах групи "1+1" компанія Bolvik Ventures LT не фігурує. Телеканал ТЕТ структуру власності не оприлюднив.

Олігарх Ігор Коломойський на питання про долю родини Медведчуків в структурі "Студії 1+1" відповів:

"Для мене це новина. Порядок наступний. Ми отримали цю інформацію. Телеканал повинен у десятиденний строк надіслати запити: коли відбулося відчуження, як відбулося відчуження і чому не повідомили. Тобто чому не повідомили? Чому про це дізнаємося з декларації?", - зазначив бізнесмен.

На уточнююче питання, чи комфортно йому бути партнером родини Медведчуків, бізнесмен зазначив:

"А мені яка різниця? Він же не єдиний власник. Навіщо обговорювати - комфортно або не комфортно, якщо це від мене не залежить? Якщо Суркіс продав Медведчуку. Як я можу на це вплинути? Якщо мова йде про Bolvik, то раніше там був Суркіс. Тепер у декларації написали, що власник Марченко. Треба з'ясувати, на яку частку, скільки акцій. Там же не написано нічого... до речі, я ніколи не поділяв Медведчука і Суркісів. Я завжди вважав, що вони разом. За яким активів і в якому співвідношенні - це вже інше питання".

Також зазначається, що Медведчуку з цього приводу додзвонитися не вдалося - він не відповідав на телефонні дзвінки. Не відповідала на дзвінки і його дружина Оксана Марченко.

За номером телефону бізнесмена Ігоря Суркіса відповів його охоронець, який порадив звертатися в його приймальню, де не відповіли на дзвінки. За номером його брата, народного депутата Григорія Суркіса, відповів його охоронець, який пообіцяв передати питання журналістів "Схем" щодо обставин передачі частки в "1+1" Медведчуку, але станом на момент публікації Григорій Суркіс не вийшов на зворотний зв'язок.

Журналісти надіслали прохання про коментарі у прес-службу телеканалу "1+1", але відповіді не надійшло, як і не відповідали офіційні телефони прес-служби.

При цьому в "1+1" відповіли на запит видання "Детектор медіа": Ми поки не можемо коментувати цю інформацію, оскільки для нас вона теж є новою. Юристи групи направили відповідні запити до компаній, які входять в структуру власності телеканалу, і чекаємо відповіді".

Нагадаємо, у 2019 році Медведчук в ефірі одного з телеканалів заявляв, що його дружина є лише номінальною власницею бізнесу, а справжнім власником і керівником є він.

Раніше РБК-Україна писало, що Медведчук та його дружина задекларували річний дохід у понад 323 млн гривень.

Нагадаємо, раніше офіс Медведчука у Києві закидали петардами та димовими шашками.

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Автор: Максим Зайченко